Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czarnek o możliwych scenariuszach

Planowo uczniowie klas 1-3 mają wrócić do szkół 18 stycznia. Czarnek pytany o to, czy data ta jest „pewna” stwierdził, że wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Jak podał, jeżeli pandemia nie przybierze na sile, uczniowie wrócą do szkół w planowanym terminie, jednak, jeżeli sytuacja się pogorszy, data ta zostanie odroczona. – Chcę, by ta decyzja została zakomunikowana dyrektorom w najbliższy piątek. Jeśli sytuacja się pogorszy, to będziemy to korygować. Mimo to w piątek dyrektorzy będą mieć informacje czy otwieramy szkoły – przekazał w rozmowie z Interią.

Kiedy powrót pozostałych uczniów do szkół?

Jak podał minister edukacji i nauki, jeżeli pandemię da się opanować, pozostali uczniowie również będą wracali do szkół. Wyjaśnił, że mogłoby się to odbywać w sposób hybrydowy. – Nie stanie się to jednak 18 stycznia. Najbardziej realny scenariusz przewiduje powrót do zajęć stacjonarnych w klasach 1-3, a pozostali uczniowie będą mieli nadal nauczanie na odległość – doprecyzował.

Szczepienia nauczycieli

Wcześniej jednak – jak mówił Czarnek – zaszczepieni zostaną nauczyciele, którzy zgłosili taką chęć. Szef resortu edukacji podał, że zgłosiło się do tej pory około 190 tys. osób – nauczycieli klas 1-3 i pracowników administracji. – Będą testowani w ostatnim tygodniu ferii. Po to, żeby wyniki poznali najpóźniej w niedzielę, czyli dzień przed zakładanym powrotem do pracy w szkole – przekazał.

