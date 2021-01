Poseł PO: Jan Maria Rokita byłby dobrym kandydatem na RPO

„Dobra kandydatura”

– To dobra kandydatura. Jestem usatysfakcjonowany z tej propozycji między innymi dlatego, że w trakcie debaty na Twitterze, kiedy proponowałem kandydaturę Hanny Suchockiej, pojawiła się ta kandydatura w debacie i była chyba najpoważniej komentowana – powiedział polityk Platformy Obywatelskiej w rozmowie z serwisem wPolityce.pl. Wymieniając zalety Rokity, które kwalifikowałyby go do objęcia stanowiska RPO Sonik stwierdził, że przede wszystkim jest prawnikiem i ma duże doświadczenie polityczne.

Propozycja prezydenta

Przypomnijmy, w wywiadzie, który ukazał się w środę prezydent pytany o przeciągający się proces wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich przez redaktora naczelnego Interii Piotra Witwickiego, wymienił właśnie nazwisko Rokity.

– Prezydent nie ma kompetencji do wskazania takiego kandydata, ale mam taką swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą. Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita – powiedział. Przyznał przy tym, że nie wie, jakie jest zdanie na ten temat samego Rokity, natomiast ocenił, że zna on „politykę i jej realia”. – Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny – stwierdził Duda. Dodał przy tym, że nikt, kto podejmuje w tej sprawie decyzję, nie podjął tego wątku. – Uważa, że warto byłoby go jednak rozważyć – stwierdził.

Wybór RPO

5-letnia kadencja Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich upłynęła na początku września 2020 roku. Wciąż jednak Bodnar pełni tę funkcję, ponieważ według ustawy musi to robić, aż do czasu powołania swojego następcy. To próbowano zrobić już dwukrotnie – za każdym razem zgłoszoną kandydatką byla mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. PiS nie popierał jednak tego wyboru.

Obecnie ponownie kandydatką jest Rudzińska-Bluszcz, a dodatkowo Konfederacja i PSL zgłosiły Roberta Gwiazdowskiego, natomiast PiS Piotr Wawrzyka.

