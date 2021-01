Prezydent odpowiedział na wpis internautki. Polecił tabletkę „na ciśnienie”

Przypomnijmy, w wywiadzie, który ukazał się w środę prezydent pytany o przeciągający się proces wyboru nowego Rzecznika Praw Obywatelskich przez redaktora naczelnego Interii Piotra Witwickiego, wymienił właśnie nazwisko Rokity.

– Prezydent nie ma kompetencji do wskazania takiego kandydata, ale mam taką swoją propozycję. Ktoś może uznać, że trochę nietypową czy zadziwiającą. Całkiem dobrym i wartym rozważenia kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich mógłby być Jan Maria Rokita – powiedział. Przyznał przy tym, że nie wie, jakie jest zdanie na ten temat samego Rokity, natomiast ocenił, że zna on „politykę i jej realia”. – Uczestniczył w tworzeniu polskiego prawa przez wiele lat i rozumie jego niedostatki, sam osobiście wiele doświadczył. Myślę, że jego wyczucie spraw ludzkich może mieć wymiar szczególny – stwierdził Duda. Dodał przy tym, że nikt, kto podejmuje w tej sprawie decyzję, nie podjął tego wątku. – Uważa, że warto byłoby go jednak rozważyć – zaznaczył.

Tabletka „na ciśnienie”

Bezpośrednio do prezydenta w tej sprawie zwróciła się jedna z użytkowniczek Twittera, popierająca Dudę. Irena Szafrańska napisała: „Czcigodny Prezydencie RP, nie po to dwukrotnie angażowałam się w Pańską kampanię wyborczą, by słuchać z Pańskich ust rzeczy, które mi podniosły ciśnienie. Z całym dla Pana szacunkiem ale JM Rokita budzi taką sympatię jak Adam Bodnar”.

Prezydent postanowił odpowiedzieć na ten wpis. „Szanowna Pani Ireno! Proszę wziąć tabletkę »na ciśnienie« i zapiąć pasy” - poradził na wstępie internautce. „Nikt nie obiecywał, że to będzie przejazd bryczką po Lublinie. Serdecznie pozdrawiam i życzę spokojnego Święta Trzech Króli. Jednak ciągle trzech” - dodał.

Szafrańska nie pozostała prezydentowi dłużna i zapewniła, że nie może „zastosować się do jego prośby, choć w każdych kolicznościach byłaby dla niej rozkazem”, gdyż „cierpi na niedociśnienie”.

