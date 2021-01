60 mln zł z budżetu państwa na wystawę w muzeum o. Tadeusza Rydzyka

Datowany na 28 grudnia dokument w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego, to spis dotacji dla różnych podmiotów. Na treść rozporządzenia zwrócił uwagę dziennikarz Tomasz Golonko. Faktycznie, w jednej z pozycji czytamy, że wśród beneficjentów państwowego dofinansowania znalazło się Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Jest to instytucja, z którą poprzez fundację Lex Veritas powiązany jest ojciec Tadeusz Rydzyk.

Kwota 60 mln zł powędruje na „opracowanie założeń i kompleksową realizację wystawy stałej do Muzeum”. Warto odnotować, że wstawa za 60 mln zł to dość zaskakujący wydatek. W tym samym dokumencie jest bowiem dotacja na inną wystawę – w Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, na którą powędruje jedynie ułamek sumy dla muzeum z Torunia. Będzie to 1 230 000 zł.

Dofinansowanie w postaci 60 mln zł nie jest jedynym, na jakie może liczyć o. Tadeusz Rydzyk. W sierpniu minionego roku to samo muzeum otrzymało dodatkowe środki na budowę. Dotację zwiększono o 1,8 mln zł.

Niezależnie od przypływu gotówki, Tadeusz Rydzyk nie ustaje w zachętach o wpłaty na inne swoje działania. Na stronie Radia Maryja, którego jest założycielem zamieścił oświadczenie, w którym apeluje o odpis 1 proc. podatku na Fundację Nasza Przyszłość.

„Niemal wszystkim podczas pandemii żyje się trudniej, także Radio Maryja i TV Trwam mają problemy, trudniej jest te dzieła utrzymać. Tym bardziej prosimy, by nie lekceważyć możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz naszej fundacji” – czytamy w oświadczeniu.

„Pan Jezus powie do nas na Sądzie Ostatecznym: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Nikt nie zabierze w wieczność ze sobą czegokolwiek. Zabierzemy zasługi za dobre czyny i one będą za nami przemawiały” – dodaje o. Rydzyk.

