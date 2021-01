Sprawa Sławomira Nowaka. CBA zatrzymało kolejne osoby

CBA podaje, że wśród zatrzymanych w czwartek rano są trzej przedsiębiorcy działający w branży doradczej oraz inżynieryjnej: Łukasz Z., Grzegorz W., oraz Paweł G. Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymań na terenie Małopolski, Podkarpacia oraz Pomorza.

Przedsiębiorcy usłyszą zarzuty korupcyjne, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy – podano w komunikacie. Zatrzymań dokonano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Śledztwo w sprawie Sławomira Nowaka

Czwartkowe zatrzymania to dalszy ciąg śledztwa w sprawie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Przypomnijmy, że w lipcu 2020 roku Sławomir Nowak został zatrzymany w związku z zarzutami kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji.

Oprócz byłego ministra zatrzymano także byłego szefa jednostki wojskowej GROM Dariusza Z., przedsiębiorcę Jacka P., byłego prezesa polskiego koncernu paliwowo-energetycznego Dariusza K. i byłego członka spółek energetycznych Wojciecha T.

Byłemu politykowi zarzuca się przyjmowanie i żądanie korzyści majątkowych w zamian za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także pranie pieniędzy ze wspomnianego procederu. Do działań tych miało dochodzić, gdy Nowak był szefem Państwowej Służby Dróg Samochodowych Ukrainy – Ukravtodor. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać co najmniej 1,3 mln zł. Sławomir Nowak nie przyznaje się do winy.

