„Poznała dziecko szybciej niż ojciec”. Starosta z PiS pozowała z noworodkiem w szpitalu

Lokalny portal Ostrow24.tv nagłośnił sprawę starosty jarocińskiej Lidii Czechak (z PiS, startowała z list tej partii w wyborach w 2019) i jej sesji zdjęciowej w Powiatowym Szpitalu w Jarocinie. Czechak zresztą sama pochwaliła się fotografiami na Facebooku. Starosta trzyma na nich pierwszego noworodka z 2021 roku.

Aktualnie w wielu szpitalach w Polsce, podobnie w tym w Jarocinie, nie ma możliwości, by ojciec zobaczył dziecko w szpitalu, musi czekać na to, aż noworodek razem z matką wrócą do domu. Dlatego też sesja zdjęciowa starosty wzbudziła oburzenie rodziców, którzy nie mogli w szpitalu odwiedzić nowo narodzonych dzieci. Dlatego też portal Ostrow24.tv podkreślił: „W tym przypadku starostki (poza Czechak w szpitalu była też jej zastępczyni – red.) poznały dziecko szybciej niż jego ojciec”.

facebook

Starosta tłumaczy, szpital zmienia zasady

Także pod wpisem Lidii Czechak na Facebooku, do którego dołączyła zdjęcia z sesji, mieszkańcy dopytywali się, jak do tego doszło, że starosta weszła do szpitala. Czechak skwitowała to tak (pisownia oryginalna):

Szpital to spółka podległa pod powiat. to nasza praca, jesteśmy ozdrowieńcami i często wchodzę do szpitala, by pomóc, oczywiście w stroju, maseczce i po dezynfekcje.

Lidia Czechak podkreślała też, że fotografie były promocją szpitala: „Mam przeciwciała, zależy nam na promocji oddziału ginekologiczno-położniczego, nasza wizyta jest już 3 rok z rzędu. Zawsze za zgodą mamy”.

Sprawa ma – względnie – szczęśliwy finał. Na stronach Szpitala Powiatowego w Jarocinie ogłoszono 6 stycznia (a więc kilka dni po sesji Czechak, fotografie pojawiły się na Facebooku 2 stycznia), placówka poinformowała: