Kolejne zarzuty dla Sławomira Nowaka. Jest wniosek o przedłużenie aresztu

Polska Agencja Prasowa przekazała za pośrednictwem Twittera, że w czwartek 7 stycznia w godzinach popołudniowych zakończyło się przesłuchanie Sławomira Nowaka w warszawskiej Prokuraturze Okręgowej. Byłemu ministrowi transportu przedstawiono dodatkowe zarzuty obejmujące przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa szczegółowe informacje nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wiadomo jedynie, że dotyczą one czasów, gdy Sławomir Nowak kierował pracami Państwowej Agencji Drogowej Ukrainy Ukrawtodor. Wcześniej byłemu politykowi zarzucono przyjmowanie i żądanie korzyści majątkowych w zamian za przyznawanie kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także pranie pieniędzy ze wspomnianego procederu. W efekcie tych przestępstw miał uzyskać co najmniej 1,3 mln zł.

Ponadto, prokuratura złożyła do sądu wniosek o przedłużenie aresztu byłemu politykowi PO.

Kolejne zatrzymania w sprawie Nowaka

Również dzisiaj w godzinach porannych CBA zatrzymało kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym byłego ministra transportu. Z informacji przekazanych przez służby wynika, że są to trzej przedsiębiorcy działający w branży doradczej oraz inżynieryjnej: Łukasz Z., Grzegorz W., oraz Paweł G. Funkcjonariusze gdańskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego dokonali zatrzymań na terenie Małopolski, Podkarpacia oraz Pomorza. Przedsiębiorcy mają usłyszeć zarzuty korupcyjne, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy

