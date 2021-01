Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik zaszczepiony poza kolejnością. Tłumaczy się nagłym telefonem

Dziennikarze Polsat News już kilka dni temu dociekali, czy burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik poza kolejnością przyjął szczepionkę przeciw COVID-19. Polityk zbywał ich jednak, najpierw prosząc o telefon później, a następnie nie odbierając połączeń. Dyrektor ds. kontraktów z NFZ płońskiego Centrum Medycznego „Grupa Zdrowie” zaprzeczył z kolei, jakoby Pietrasik zaszczepił się.

Jestem pewny, że w poradni nie doszło od szczepienia pana burmistrza. Znam osobiście pana burmistrza i wiem, jaki to jest praworządny człowiek i uczciwy. Nie wydaje mi się, na pewno nie. Nie, nie, nie – mówił.

Burmistrz Płońska: Zaszczepiłem się przeciw COVID-19

Swoich słów musiał żałować już po kilku dniach. Andrzej Pietrasik przyznał bowiem we wpisie na Facebooku, że przyjął pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Równocześnie zapewnił, że nie zabiegał o to, by zostać zakwalifikowanym do Narodowego Programu Szczepień wcześniej. Jak stwierdził – 30 grudnia skontaktował się z nim przedstawiciel „Grupy Zdrowie” , w której jest pacjentem. Wspomniana osoba zaproponowała, że burmistrz może się zaszczepić, ponieważ „pozostała niewykorzystana część szczepionek i istniało ryzyko ich zmarnowania się” .

Zostałem poproszony o podjęcie szybkiej decyzji i natychmiastowe stawienie się w puncie szczepień – relacjonował Pietrasik.

Dalej tłumaczył, że szczepionkę przyjął jeszcze tego samego dnia. Zaapelował też o nieczynienie „pomówień” wobec samej „Grupy Zdrowie” . Dodał, że szczepienia poza kolejnością nie miał nikt z jego rodziny.

Pietrasik zaszczepiony. Internauta: Do mnie nie dzwonili

Wobec wyjaśnień burmistrza sceptyczni pozostają internauci aktywni na jego Facebooku. „Też jestem pacjentem Grupy Zdrowie, i nikt nie zadzwonił do mnie” – pisze jedna z osób. „Mam nadzieję że oczywiście cała służba zdrowia z Płońska wzięła już szczepionki. Akurat uważam, że Pan, Panie Andrzeju, powinien dawać dobry przykład. Jak dzwonili do Pana, to mógł Pan zaproponować inną osobę, tym bardziej że afera w Warszawie była” – dodaje kolejna.

Nie brakuje też postów obrońców polityka. „No i co takiego się stało. Chciał człowiek, miał taką możliwość, to się zaszczepił” – czytamy w poście innej komentującej osoby.

