Paweł Rabiej i Michał Cessanis planują ślub za granicą? Polityk miał inne marzenie

Związek Pawła Rabieja i Michała Cessanisa trwa już kilka lat, ale ze względu na polskie prawo, panowie nie mogą go sformalizować. W programie „Skandaliści” w Polsat News w 2018 roku polityk Nowoczesnej deklarował, że wraz z partnerem chce oficjalnej przysięgi. – Wierzymy w to, że nasz ślub będzie mógł się odbyć w Polsce i że udzieli nam go Rafał Trzaskowski jako prezydent Warszawy – mówił ówczesny wiceprezydent Warszawy.

Paweł Rabiej i Michał Cessanis mają pytanie

Ostatnia aktywność jego partnera mogłaby jednak wskazywać, że para postanowiła nie czekać. „Moi drodzy, jest temat i to poważny. Kto z Was brał ślub za granicą? Mamy z Pawłem Rabiejem kilka pytań, odezwijcie się proszę na priv (w prywatnej wiadomości – red.)” – napisał na Instagramie Michał Cessanis.

W odpowiedziach pojawiły się liczne sugestie internautów. Jeden z nich radził wzięcie ślubu w Hiszpanii, gdzie nie trzeba wielu formalności. Inna osoba wspominała swój własny ślub – w Waszyngtonie. „ Brałem w Danii. Procedury śmiesznie proste ” – napisała kolejna osoba.

Coming out Rabieja

Paweł Rabiej wyznał, że jest gejem we wrześniu 2016 roku w programie „Pociąg do polityki” na antenie Polsatu. – Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości, ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – przyznał Rabiej.

Polityk Nowoczesnej podkreślił, że jego „tożsamość nie jest dla niego dominująca”. – To jest jakiś element mojego życia, ale nie wybijający się na pierwszy plan – tłumaczył. Dodał też, że mówienie o orientacji nie jest dla niego kłopotliwe. – Myślę, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może mnie spytać o to wprost. Myślę, że to nie jest taka część osobowości, której należy się wstydzić, ani którą należy przesadnie eksponować – tłumaczył.

