Ministerstwo Zdrowia dotuje telewizję o. Tadeusza Rydzyka. Krzysztof Brejza: Wstydu nie mają

Informację o przekazaniu środków na fundację Tadeusza Rydzyka podał senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Zamieścił przy tym dokument, jaki otrzymał w tej sprawie od Ministerstwa Zdrowia. Na zadane przez posła pytania, ministerstwo odpowiedziało, jakie wydatki poczyniło w 2020 roku.

Jak się okazuje, beneficjentem ubiegłego roku jest Fundacja Lux Veritatis, która otrzymała od resortu 421 890 zł. Fundacja ta realizuje wiele projektów w Toruniu, m.in. jest wydawacą TV Trwam. Prezesem Zarządu Fundacji jest o. Tadeusz Rydzyk.

Krzysztof Brejza: Wstydu nie mają

Kwota, jaką przelano na konto fundacji miała służyć produkcji spotów i audycji dotyczących walki z nowotworami oraz umieszczaniu w programie „Rozmowy niedokończone” informacji o programie Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030.

„Ministerstwo Zdrowia przelało w 2020 r. 420 tys. dla imperium T.Rydzyka (Fundacja Lux Veritatis). Pandemia, upadek diagnostyki, odwołane zabiegi, dramatyczny wzrost zgonów. A Ministerstwo ZDROWIA przelewa setki tys. fundacji T.Rydzyka. Wstydu nie mają” – komentuje na Twitterze Brejza.

Czy pieniądze zostały wykorzystane prawidłowo?

Onet pochylił się także nad realizacją umowy zawartej z fundacją. Zdaniem portalu, rządowa strategia onkologiczna była tematem tylko jednego odcinka „Rozmów” – 21 października 2020 roku. W innych audycjach radia także pojawiają się wątki onkologiczne, nie ma jednak pewności, czy są realizowane w ramach tej samej umowy.

Onet zapytał również ministerstwo, dlaczego to akurat TV Trwam została wybrana jako platforma do szerzenia promocji walki z rakiem. Na te pytania MZ jeszcze nie odpowiedziało. Jak wynika z danych KRRiT za 2019 rok (danych za 2020 jeszcze nie znamy – przyp. red.), Telewizja Trwam zanotowała 0,38 proc. udziału w rynku medialnym.

Strumień pieniędzy do o. Rydzyka

Jak pisaliśmy w środę 6 stycznia, do fundacji Rydzyka powędrowało także 60 mln zł na wystawę w Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Dofinansowanie to nie jest jedynym, na jakie może liczyć o. Tadeusz Rydzyk. W sierpniu minionego roku to samo muzeum otrzymało dodatkowe środki na budowę. Dotację zwiększono o 1,8 mln zł.

Niezależnie od przypływu gotówki, Tadeusz Rydzyk nie ustaje w zachętach o wpłaty na inne swoje działania. Na stronie Radia Maryja, którego jest założycielem zamieścił oświadczenie, w którym apeluje o odpis 1 proc. podatku na Fundację Nasza Przyszłość.

