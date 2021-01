Pawłowicz pisze o „polskim Kapitolu”. Nazwała opozycję „zakłamanymi hipokrytami bez honoru”

Krystyna Pawłowicz zamieściła na Twitterze wpis, w którym odniosła się do wydarzeń z 2016 roku. „Zakłamani hipokryci bez honoru – Lubnauer, Pihowicz-Gasiuk, Nitras, Tomczak, Budka, Sikorski, Tusk, Błońska-Kidawa i cała reszta (pisownia oryginalna – red.) Zanim powiecie choć jedno słowo fałszywej troski o amerykańską demokrację, najpierw mnie przeproście za ten »polski Kapitol« z 2016 roku. Czekam, fałszywcy” – napisała sędzia Trybunału Konstytucyjnego na swoim profilu na Twitterze.



Krystyna Pawłowicz przy okazji zamieszek na Kapitolu, w wyniku których zmarło 5 osób, a ponad 60 zostało zatrzymanych, postanowiła skrytykować opozycję. Wspominając o „polskim Kapitolu” nawiązała do wydarzeń z końca 2016 roku kiedy to poseł PO Michał Szczerba został wykluczony z obrad. W odpowiedzi grupa jego klubowych kolegów zablokowała mównicę, a obrady zostały przeniesione do Sali Kolumnowej. Manifestujące pod Sejmem tłumy skandowały w stronę ówczesnej posłanki PiS hasła m.in. „pójdziesz siedzieć”.



„Takie słowa nie przystoją sędzi Trybunału Konstytucyjnego”

– Takie słowa nie przystoją sędzi Trybunału Konstytucyjnego, a tylko stawiają panią Pawłowicz w świetle osoby niezdolnej do pełnienia tej funkcji. Smutne jest to, ze Krystyna Pawłowicz pokazuje, ze jest nie tylko zacietrzewionym politykiem, ale i chorym człowiekiem – oceniła w rozmowie z „Super Expressem” Katarzyna Lubnauer, o której w swoim wpisie wspomniała sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

