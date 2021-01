Co z powrotem uczniów do szkół? Niedzielski i Czarnek o decyzji

Ferie zimowe trwają od 4 do 17 stycznia. Od kilku dni w mediach pojawiały się spekulacje dotyczące powrotu dzieci do szkół. Nieoficjalnie mówiono, że stacjonarnie mogłyby się uczyć najmłodsze dzieci, czyli uczniowie z klas I-III szkół podstawowych. Na razie nie wiadomo jednak, czy ich powrót do szkół będzie możliwy. – Nie ogłaszamy ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół. Zadecyduje o tym premier w przyszłym tygodniu po dodatkowych konsultacjach z radą medyczną – przekazał Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej. Jak dodał minister edukacji narodowej, decyzja jest uzależniona od liczby zakażeń koronawirusem w najbliższych dniach.

Uczniowie wrócą do szkół tylko w niektórych województwach?

O powrocie dzieci do szkół po feriach mówił również w piątkowy wieczór szef resortu zdrowia. – W przyszłym tygodniu rozpoczniemy proces testowania nauczycieli, którzy zajmują się nauczaniem w klasach I-III, ale to nie przesądza absolutnie, że decyzja będzie podjęta. Musimy jeszcze mieć co najmniej kilka dni, żeby obserwować, jaki będzie epidemiczny skutek świąt i sylwestra – powiedział na antenie TVN24 Adam Niedzielski. Minister zdrowia podkreślił, że obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby podjąć ostateczną decyzję w sprawie nauczania. Krzysztof Saczka z Głównego Inspektoratu Sanitarnego zaznaczył, że do testów zgłosiło około 165 tys. chętnych. Badania przy pomocy testów PCR, w 600 punktach wymazowych.

– Roboczo stawiamy sobie granicę, że jeżeli będziemy mieli liczbę zakażeń powyżej 10 tysięcy, to na pewno szkoły nie zostaną przywrócone. A co poniżej, to jeszcze zobaczymy. Ta decyzja nie odnosi się tylko i wyłącznie do jednego parametru dziennej liczby zakażeń – podkreślił polityk. Adam Niedzielski sugerował również, że możliwy jest powrót uczniów do szkół w niektórych województwach, tych, w których liczba potwierdzonych nowych przypadków koronawirusa jest mniejsza.

