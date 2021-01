Powrót do szkoły po feriach? Wiceminister zdrowia: Nie byłbym optymistą

– Wydaje mi się, że jeszcze pewien okres, może dwa tygodnie potrwać przedłużenie tych obostrzeń – tak wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski mówił w sobotę o możliwości powrotu uczniów do szkół po feriach. Dodał, że on osobiście nie byłby optymistą w tej kwestii.

Powrót do szkół. Wiceminister: Czekamy do poniedziałku

Wiceminister zdrowia, odnosząc się w Radiu Zet do możliwości powrotu uczniów do szkół, podkreślił, że w tej sprawie rozważane są różne scenariusze.

– Czekamy do poniedziałku, żeby zobaczyć, jakie będą dane zachorowań, jaka będzie sytuacja z łóżkami (w szpitalach). Widzimy – i to jest dla nas bardzo niepokojący sygnał – co dzieje się w Europie, widzimy jaka jest sytuacja w Niemczech jeśli chodzi o liczbę zachorowań, czy zgonów. W Wielkiej Brytanii – rekordy, Francja, Hiszpania... To rzeczywiście są dla nas czerwone światła, które również determinują tę decyzję, nie tylko to, co jest u nas – zaznaczył Gadomski.

Dopytywany, czy jest szansa na to, że dzieci pozostaną w domach dłużej, niż do końca ferii, wiceszef MZ stwierdził, że bardzo by tego nie chciał. – Wielu rodziców i wielu dzieci czeka na to, żeby nauka stacjonarna wróciła, żeby trochę życia społecznego i takiego dziecięcego powróciło – mówił.

Szkoły w trakcie epidemii

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Od 23 grudnia do 3 stycznia uczniowie mieli przerwę świąteczną. Od 4 do 17 stycznia trwają ferie zimowe, w jednym terminie dla wszystkich uczniów w całym kraju.

Ministerstwo edukacji i nauki zaznacza, że powrót uczniów klas I-III do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w piątek, że decyzja czy uczniowie najmłodszych klas wrócą do nauki stacjonarnej po 17 stycznia, czyli po feriach zimowych, czy będą się uczyć zdalnie, zostanie podjęta w przyszłym tygodniu.

autorka: Aleksandra Rebelińska

Czytaj też:

Uczniowie wrócą do szkół? Wytyczne sanitarne dla klas I-III szkół podstawowych