Krystyna Pawłowicz pisze o Lempart i Trumpie. „Pewnie niechcący wykreowano właśnie światu męczennika”

„Dla lewego świata »Człowiekiem Roku 2020 r.« jest niejaka Marta »Wyp...aj« Lempart, zaś zaszczuwanym i zapędzanym do »psychuszki« jest oszukany w wyborach, popierany przez ok. 80 mln ludzi Prezydent USA Donald Trump” – napisała Krystyna Pawłowicz na Twitterze.

twitter

„Pewnie niechcący wykreowano właśnie światu MĘCZENNIKA obrony konserwatywnych wartości. Symbol Law and Order. Silnego człowieka. Już stał się legendą. Już jest na sztandarach stanowczego buntu przeciw oszustwu i złu” – kontynuowała sędzia Trybunału Konstytucyjnego w kolejnym wpisie, który opublikowała dzień później, w poniedziałek 11 stycznia.

twitter

Zamieszki na Kapitolu

Przypomnijmy – w środę 6 stycznia podczas obrad Kongresu, który oficjalnie potwierdzał wyniki wyborów prezydenckich i zwycięstwo Joe Bidena, do budynku wdarł się tłum. Byli to zwolennicy Donalda Trumpa, którzy tego dnia masowo zjechali do stolicy, by uczestniczyć w wiecu poparcia dla ustępującej głowy państwa.

W związku z publikowanymi przez Donalda Trumpa treściami w mediach społecznościowych początkowo Twitter i Facebook zawiesiły konto prezydenta na 24 godziny. Później Facebook przedłużył zakaz na czas nieokreślony, a w jego ślad poszedł Twitter. Jak czytamy na Twitter Safety, decyzja ta ma charakter permanentny, gdyż Trump, jak uważa Twitter, nieustannie łamie zasady panujące na platformie.

Czytaj też:

Zmiana strategii ws. szczepień? Jednoznaczna odpowiedź rzecznika rządu