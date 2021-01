Konferencja Adama Niedzielskiego i Przemysława Czarnka. Część uczniów wraca do szkół

Podczas poniedziałkowej konferencji ministrów zdrowia i nauki przekazano, że obostrzenia ogłoszone w grudniu i obowiązujące do 17 stycznia zostaną przedłużone do końca miesiąca. Wyjątkiem jest nauczanie stacjonarne w szkołach podstawowych, a od 18 stycznia do takiego trybu nauki wrócą uczniowie z klas 1-3.

W trakcie wystąpienia Adam Niedzielski poinformował również o wynikach kontroli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Działania NFZ dotyczyły szczepienia osób spoza personelu medycznego, a minister zdrowia zaapelował do rektora uczelni o podanie się do dymisji.

Poniżej przypominamy relację z poniedziałkowej konferencji:

17:53 Koniec konferencji prasowej. 17:53 Minister zdrowia wyjaśnił, że jeden z poznańskich ośrodków prowadzi już badania nad brytyjskim wariantem koronawirusa. Te analizy mają wskazać, czy znalazł się on już w Polsce. 17:51 Adam Niedzielski został zapytany o szczepienia seniorów. Minister zdrowia przypomniał, że najpierw ruszą zapisy dla osób powyżej 80. roku życia. Jeśli ci seniorzy nie wykorzystają wszystkich dostępnych miejsc, wówczas równolegle do nich będą mogły być szczepione osoby z grupy 70-80 lat. 17:48 Co z zasiłkiem opiekuńczym? Przemysław Czarnek wskazał, że decyzja w tej sprawie należy do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 17:47 Więcej o karze nałożonej na WUM:



17:42 Przemysław Czarnek dopytywany o wytyczne dla szkół wskazał, że mowa m.in. o wyznaczeniu osobnych pomieszczeń dla różnych klas, najlepiej na różnych piętrach. Podkreślił, że można również tak zorganizować zajęcia, by jeden nauczyciel prowadził je tylko w jednej klasie. 17:40 Jeden z dziennikarzy dopytywał o karę 350 tys. zł dla WUM. Adam Niedzielski przekazał, że będzie to suma potrącona z należności wypłacanych szpitalowi. - Nie dotknie to studentów - wskazał. 17:38 Czy zostanie upubliczniona lista wszystkich osób, które skorzystały z dodatkowych szczepień na WUM? - Jestem po analizie prawnej tej sytuacji, dane dotyczące szczepienia mają charakter danych wrażliwych. Dlatego ich ochrona podlega największym rygorom - wskazał minister zdrowia. 17:36 - Myślę, że będziemy przede wszystkim uważnie monitorowali wszystkie informacje. Będziemy dokonywali analizy tego, co się będzie działo po otworzeniu szkół dla klas 1-3 - wskazał Adam Niedzielski. 17:35 Z wypowiedzi ministra zdrowia wynika, że trudno wyznaczyć jednoznaczne parametry, na podstawie których obostrzenia będą luzowane. 17:32 Kiedy zakończy się kwarantanna narodowa i nastąpi poluzowanie obostrzeń? Adam Niedzielski wskazał, że w obecnej sytuacji trudno jest podejmować decyzje na podstawie jednego parametru, np. dziennej liczby zachorowań. 17:31 Czas na pytania od dziennikarzy. 17:31 Zdaniem szefa resortu zdrowia "odpowiedzialność" powinny poczuć również te osoby, które skorzystały z akcji dodatkowych szczepień oferowanych przez WUM. Adam Niedzielski wskazał, że mogą one zrehabilitować się pracując jako wolontariusze w przychodniach. 17:30 Minister zdrowia wyraził oczekiwanie, że prof. Zbigniew Gaciong poda się do dymisji ze stanowiska rektora WUM. 17:29 Adam Niedzielski zwrócił się do rektora WUM. - Są takie sytuacje, kiedy człowiek odpowiedzialny nie może unikać odpowiedzialności, musi ją wziąć na siebie - podkreślił minister dodając o potrzebie umiejętności "pokazania odwagi cywilnej". 17:28 Tutaj krótkie podsumowanie tego, co minister zdrowia mówił na temat powrotu dzieci do szkół:



17:26 Adam Niedzielski przypomniał, że w trakcie kontroli na WUM nie znaleziono żadnych umów czy innych śladów zobowiązań wskazujących, że szczepienie przedstawicieli świata kultury przebiegało w ramach akcji promocyjnej. 17:24 Minister zdrowia podkreślił, że doszło do nieprawidłowości. Dodał, że WUM zapłaci blisko 350 tys. zł kary. 17:23 - W trakcie kontroli sprawdzaliśmy też, ile osób, które zgłosiło wcześniej chęć zaszczepienia, było skłonnych się zaszczepić. W tych dniach, w których realizowano te szczepienia, były co najmniej 32 osoby z personelu, które się zgłosiły, a w trakcie tej akcji nie zostały zaszczepione - przekazał Adam Niedzielski. 17:22 - Na 450 dawek przekazanych do WUM, z blisko 200 skorzystały osoby spoza personelu medycznego - przekazał minister. 17:21 Wyjątki akceptowane przez NFZ dotyczyły jednak członków rodzin personelu medycznego - przypomniał szef resortu zdrowia. 17:21 Jak wyjaśnił minister, wspomniane osoby zgłoszono 28 grudnia, czyli dzień przed rozesłaniem przez NFZ wytycznych, które dopuszczały możliwość szczepienia osób spoza personelu medycznego w okresie świąteczno-noworocznym. 17:20 Adam Niedzielski podkreślił, że po kontroli NFZ sporządzono tzw. wystąpienie pokontrolne. - Osoby, które zostały zaszczepione poza kolejnością, zostały zgłoszone jako personel niemedyczny - przekazał. 17:19 Minister zdrowia przypomniał, że kontrola dotyczyła potencjalnych nieprawidłowości przy szczepieniach prowadzonych przez centrum medyczne WUM. Mowa m.in o szczepieniu osób "poza kolejnością". 17:18 Adam Niedzielski przedstawi również wyniki kontroli na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. 17:17 Minister przypomniał, że dzisiaj uruchomiono ogólnopolską akcję przeprowadzania testów na obecność koronawirusa wśród nauczycieli. Testy będą prowadzone do piątku. 17:16 - Mam pełne przekonanie, że jesteśmy przygotowani do powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego - zaznaczył Przemysław Czarnek. 17:16 Minister wyjaśnił, że we współpracy z GIS oraz Ministerstwem Zdrowia opracowano wytyczne dla klas 1-3 szkół podstawowych. 17:15 Głos zabiera Przemysław Czarnek. Minister edukacji i nauki zaznaczył, że w przypadku uczniów z najmłodszych klas nauczanie zdalne jest najmniej efektywne. 17:14 Od 18 stycznia wszystkie dotychczasowe obostrzenia poza nauką zdalną dla uczniów z klas 1-3 zostaną przedłużone. 17:13 - Krokiem najbardziej nieśmiałym, który możemy wykonać, a który nie stanowi zagrożenia, jest uruchomienie nauki stacjonarnej w klasach 1-3 - przekazał Adam Niedzielski. 17:12 - Decyzje dotyczące obostrzeń, które chcieliśmy zakomunikować jak najwcześniej, są decyzjami bardzo trudnymi, bo podejmowanymi w sytuacji dużej niepewności - powiedział minister. 17:11 - Mamy do czynienia z jednej strony z otoczeniem, w którym widać rozwijającą się pandemię. I dosyć stabilną sytuację w Polsce - dodał szef resortu zdrowia przypominając zarazem, że w naszym kraju ruszyły już szczepienia przeciw COVID-19. 17:10 Adam Niedzielski zaznaczył, że poziom zajętości łóżek szpitalnych i respiratorów w Polsce wynosi poniżej 50 proc. 17:08 Minister zdrowia podkreślił, że w innych krajach europejskich odnotowano już trzecią falę pandemii. Wymienił m.in. Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. 17:07 Rozpoczyna się konferencja prasowa. - Mamy za sobą bardzo trudną decyzję - podkreślił na początku Adam Niedzielski. 17:01 Pojawiają się już pierwsze doniesienia odnośnie dzisiejszej konferencji, a konkretnie ogłaszanych w jej trakcie decyzji:



16:53 Konferencja powinna rozpocząć się już za kilka minut. 16:00 Konferencja prasowa Adama Niedzielskiego i Przemysława Czarnka ma rozpocząć się o godz. 17. Wystąpienie ministrów prawdopodobnie będzie dotyczyła ewentualnego przedłużania obostrzeń lub wprowadzenia zmian w kontekście nauki zdalnej.

Adam Niedzielski o nauce zdalnej

Przypomnijmy, po poniedziałkowym posiedzeniu senackiej Komisji Zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że obecnie rozważane są dwa scenariusze dotyczące nauki w szkołach po feriach zimowych. Pierwsza to – jak mówił – przedłużenie aktualnych obostrzeń z uruchomieniem szkół w trybie nauki zdalnej. – Druga opcja, która pojawiła się w piątek na posiedzeniu Rady (Medycznej) dotyczy ewentualnego uruchomienia nauki w klasach 1-3, ale tylko w tych regionach, które w tej chwili wydają się najmniej obciążone dolegliwością pandemii – takie dwa województwa w tej chwili to jest województwo małopolskie i świętokrzyskie – powiedział minister zdrowia.

Adam Niedzielski podkreślił, że decyzja w sprawie powrotu uczniów do szkół będzie opierać się nie tylko na dziennej liczbie nowych zakażeń w Polsce. – Będziemy również brali pod uwagę to, co się dzieje dookoła, bo trudno myśleć, że będziemy zieloną wyspą, w sytuacji, kiedy wszędzie dookoła – w Niemczech, Czechach, Wielkiej Brytanii szczególnie dzieją się rzeczy, które wskazują już na uruchomienie trzeciej fali – tłumaczył szef resortu zdrowia.

