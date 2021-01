Miller nie będzie już szefem delegacji lewicy w PE. Nowa funkcja dla Biedronia

Jak podaje 300polityka.pl, Nowa Lewica i Wiosna Roberta Biedronia stworzyły wspólną delegację w Parlamencie Europejskim. Na jej czele stanie Robert Biedroń, a funkcję skarbnika obejmie Marek Balt. Tym samym Leszek Miller utraci stanowisko przewodniczącego polskiej lewicy w Grupie Postępowych Socjalistów i Demokratów.

Chociaż nie ma na to oficjalnego potwierdzenia, to przyspieszenie decyzji o przejęciu sterów delegacji przez Biedronia może mieć związek z kontrowersjami, jakie narosły ostatnio wokół Millera. Przypomnijmy, były premier zaszczepił się poza kolejnością na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, co było szeroko krytykowane w sieci.

Leszek Miller zaszczepiony poza kolejnością. Jak się tłumaczył?

Przypomnijmy, Leszek Miller na antenie Radia Zet tłumaczył, w jaki sposób udało mu się zaszczepić poza kolejnością. – Jestem pacjentem CM UM, czyli przychodni, która miała za zadanie zorganizować szczepienia. Jako długoletni pacjent, objęty opiekę zdrowotną otrzymałem taką propozycję. Ja w tamtej placówce nie jestem jako były premier tylko pacjent, obywatel Leszek Miller – podkreślił.

Były premier wyznał, że w placówce WUM zaszczepił się razem z żoną. - Wnuczka się nie zaszczepiła z tego, co wiem, ale moja żona jest taką samą pacjentką, jak ja, Centrum Medycznego WUM. Razem tam należymy i razem się zaszczepiliśmy - wyjaśnił. Jak argumentował, „przeżyli razem 50 lat w małżeństwie, a jak się kocha swoją żonę, to trzeba ją chronić”.

