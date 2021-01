Powrót Tuska do polskiej polityki? Schetyna: Jest potrzebny

W rozmowie z Polsat News Grzegorz Schetyna odniósł się do pogłosek, że Donald Tusk może wrócić do polskiej polityki. Takie sugestie pojawiły się m.in. we wpisie Romana Giertycha na Facebooku. Mecenas stwierdził, że na horyzoncie widać, że Donald Tusk z nową siłą zabiera się za politykę w Polsce, co może oznaczać zbudowanie jakiegoś sensownego rozdania przed najbliższymi wyborami. – Donald Tusk ma ważną rolę jako szef EPP i swoje obowiązki. Nie wiem jakie ma plany, co do powrotu do polityki krajowej – stwierdził był szef PO dodając, że jest w kontakcie z byłym premierem i rozmawiają o wielu rzeczach m.in. polityce zagranicznej oraz piłce nożnej.

– Natomiast uważam, że w tej sytuacji, w której jest dzisiaj opozycja, czyli przed koniecznością zbudowania projektu wspólnego udziału i uczestnictwa w wyborach samorządowych i parlamentarnych w 2023 r., obecność Donalda Tuska z jego doświadczeniem budowania takich konstrukcji jest bardzo ważna i potrzebna – ocenił polityk Platformy Obywatelskiej.

Schetyna o nie zamykaniu się w elitarnej bańce

Pytany o życzenia, które złożył z okazji 20-lecia Platformy Obywatelskiej, wspomniał o tym, jak ważne jest przywództwo. – Największa partia opozycyjna musi mieć inicjatywę w procesie integracji opozycji. Wierzę, że Borys Budka zdaje sobie z tego sprawę i będzie taki plan realizował i to jest coś oczywistego – wszyscy się pomieścimy – tłumaczył.

W opinii Schetyny trzeba wykorzystać potencjał i zasób PO, Koalicji Obywatelskiej, wśród wszystkich środowisk i partii politycznych, które chcą demokratycznej opozycji, które chcą ze sobą rozmawiać i ze sobą współpracować. – To jest proces. Jesteśmy w nim, żeby przygotować go dobrze w 2023 r. – podsumował.

