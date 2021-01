Nie wierzy w pandemię, chciał stworzyć na Podhalu królestwo. Kim jest Sebastian Pitoń, inicjator „Góralskiego Veta”?

Sebastian Pitoń to inicjator akcji Góralskie Veto, w ramach której część przedsiębiorców z Podhala zapowiada otwarcie swojej działalności (w tym stoków narciarskich, restauracji, kwater i pensjonatów) pomimo wciąż obowiązujących obostrzeń. Akcja ma się rozpocząć 18 stycznia.

Pitoń o akcji opowiadał w rozmowie na antenie Radia ZET. Zaczął od tego, że Góralskie Veto samą swoją nazwą ma nawiązywać do szlacheckiego liberum veto, którego on jest wielkim zwolennikiem. W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat pandemii, a prowadząca ją Beata Lubecka była wyraźnie zaskoczona tym, co opowiada zaproszony przez nią gość.

Pitoń: Koronawirus to lekka, przyjemna choroba

– Ja jestem człowiekiem bardzo racjonalnym. Nie mogę przyjąć narracji o pandemii. Fakty jej nie wytrzymują. Żadnej pandemii nie ma – stwierdził inicjator akcji Góralskie Veto na antenie Radia ZET. – Sam chorowałem na koronawirusa. To lekka, przyjemna choroba – dodał.

W dalszej części rozmowy Pitoń kontynuował swój wywód. – W górce śmierci, która miała miejsce w listopadzie, ponad tysiąc osób w Polsce umierało ze względu na restrykcje rządu. Tylko ok. 3 proc. umierało ze zdiagnozowanym covidem. Z czego przypuszczam, że znaczna część to były diagnozy lipne – twierdzi architekt. Jego zdaniem „narracja o pandemii jest socjotechniczną operacją, która ma na celu zmydlenie nam oczu i przejście do kolejnej fazy, która zakończy się zmianami własnościowymi”. Zmiany mają polegać na wykupie prywatnej własności przez państwo i wielkie korporacje.

Warto w tym miejscu podkreślić, że z powodu koronawirusa w Polsce zmarło już ponad 31 tys. osób i nie ma żadnych wiarygodnych źródeł wskazujących, że liczba ta może być celowo zafałszowana. Słowa inicjatora akcji Góralskie Veto zbulwersowały wielu internautów na Twitterze, którzy wprost nazywają go „szurem” i zwracają uwagę, że zaproszenie go do ogólnopolskich mediów, gdzie mógł głosić swoje tezy, nie było najlepszym pomysłem.

Szokujące wypowiedzi Pitonia za sprawą planowanej akcji Góralskiego Veta zostały nagłośnione dopiero teraz. Jednak w pewnych kręgach internetu Sebastian Pitoń znany jest od lat. Dr. Jerzy Targalski na łamach portalu Fronda.pl już w 2019 roku nazwał Pitonia „guru Szurlandii”, chcąc podkreślić szkodliwość propagowanych przez niego opinii.

Kim jest Sebastian Pitoń?

Sebastian Pitoń to architekt z Kościeliska na Podhalu. Studia kończył na Politechnice Łódzkiej. Przedstawia się jako góral z dziada pradziada, a publicznie bardzo często występuje w regionalnym stroju. Jest zdecydowanym przeciwnikiem szczepień przeciwko COVID-19. Twierdzi, że pandemii koronawirusa nie ma, a sam COVID-19 jest zwykłą choroba, która wcale nie przynosi tak wielkiej liczby ofiar.

Architekt w 2014 roku kandydował do rady powiatu z list Tatrzańskiego Klubu Niezależnych. Jednym z głoszonych przez niego postulatów politycznych było żądanie „likwidacji Tatrzańskiego Parku Narodowego i „oddanie Tatr góralom”. Postulat ten powtarzał wielokrotnie. Pisał też o utworzeniu „Królestwa Podhalańskiego. Krainy Wolnych Górali”.

Pitoń uważa się za wolnorynkowca, który dąży do ograniczenia biurokracji. Sam mówi o sobie, że nie jest zwolennikiem demokracji. Twierdzi, że sympatyzuje z Konfederacją, a w wyborach prezydenckich popierał Krzysztofa Bosaka.

Częsty gość skrajnie prawicowych mediów internetowych

Pitoń od pewnego czasu prowadzi swój kanał w portalu YouTube, w którym komentuje obecne wydarzenia polityczne, odnosi się do tematów architektonicznych, czy historycznych, gdzie często broni wielu tez, które mają niewiele wspólnego z ustaleniami naukowymi. Wierzy w światowy spisek żydowski.

Architekt bywa gościem nacjonalistycznych kanałów i portali popularnych w kręgach tzw. „prawicowego” internetu. Kilkakrotnie gościł w kontrowersyjnych programach Wojciecha Olszańskiego (znanego w sieci jako Aleksander Jabłonowski) i jego współpracowników, czy u Marcina Roli w internetowej telewizji wRealu24. W jednym z takich programów Pitoń dyskutował z Jabłonowskim m.in. na temat tego, czy Hitler mógł być agentem Wall Street.

