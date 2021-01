Zdewastowano pomnik Jana Pawła II. „Wiedział”

O dewastacji pomnika Jana Pawła II poinformowano na facebookowym profilu „Stop Bzdurom – pamiętamy” . „Jeśli ktoś ma ból d**y, że to pomnik, to niech pomyśli o dzieciach, które nie były odlane z brązu czy betonu, a wyrządzono im krzywdę, wykorzystując przy tym swój autorytet” – dodano w opisie do załączonych fotografii. Na zdjęciach widać, że fragment pomnika został oblany czerwoną farbą, a na cokole w miejscu hasła „Rodzina silna Bogiem” zamieszczono hasło „wiedział”. Zdaniem lokalnego radnego Dariusza Mateckiego zamazanie napisu o rodzinie jest „symboliczne”.

facebook

Zdewastowany pomnik Jana Pawła II. Dariusz Matecki składa zawiadomienie

Prezes Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim postanowił samodzielnie zabrać się za czyszczenie cokołu, a nagranie z akcji udostępnił w mediach społecznościowych. Matecki poinformował również, że sprawę zgłoszono policji oraz przedstawicielom Stowarzyszenia Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor. „Będzie złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa” – dodał szczeciński radny.

facebook

Do sprawy odniosła się także policja. – Policjanci zauważyli ten napis we wtorek rano. Prowadzimy działania mające na celu ujawnienie sprawcy lub sprawców, a także ustalamy kwalifikację prawną tego czynu – powiedział w rozmowie z portalem gs24.pl sierż. szt. Paweł Pankau z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Czytaj też:

Mem z Kaczyńskim na profilu Iwony Michałek. Kolejna posłanka padła ofiarą hakerów