Kukiz skomentował słowa „Nergala”. „Satan rulez”

„J***ć biedę (...) J***ć PiS i Konfederację i wszystkich k***a tam co tego” – tego typu toasty można było usłyszeć podczas 50. urodzin Andrzeja Piasecznego. Nagraniem podzielił się Adam Darski, a oprócz „Nergala” gościem imprezy była m.in. Majka Jeżowska. Materiał odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych.

„Nergal” komentuje filmik z urodzin „Piaska”

W rozmowie z Wirtualną Polską Darski stwierdził, że nie rozumie całego zamieszania. – Rozumiem, że w związku z zamrożeniem życia publicznego mamy w tzw. branży "sezon ogórkowy", ale żeby z kilkusekundowego klipu, na którym kilku dorosłych ludzi bawi się szampańsko z okazji 50. urodzin jednego z nich, robić taki dym? Że co? Że artysta X przeklął? Że artystka Y użyła w żartobliwym tekście słowa „dragi”? Że „j***ć PiS”? Przecież to już niemalże zwrot grzecznościowy! – komentował.

Proszony o wyjaśnienia stwierdził, że „gdy wchodzi do lokalnego warzywniaka używa go zamiast »dzień dobry« i w ten sam sposób pani mu z uśmiechem odpowiada”. – Dla mnie jest to oczywiście g***o burza w szklance wody. Jesteśmy ofiarami ery absurdów, zaczynając od polityki, obyczajowości, a na kwestiach socjalnych kończąc – podkreślił.

Darski i warzywniak. Kukiz komentuje

Wypowiedź Darskiego o lokalnym warzywniaku i nietypowym zwrocie powitalnym nawiązującym do PiS dotarła już do Pawła Kukiza. Polityk na swoim facebookowym profilu udostępnił odnośnik do tekstu na temat słów „Nergala” i dodał kilka słów komentarza od siebie. Zdaniem Kukiza lider zespołu Behemot nie tylko „zrobił siarę koledze”, ale również „wkopał” ekspedientkę z warzywniaka. „Satan rulez!” – dodał.

