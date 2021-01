Tragiczny finał poszukiwań nastolatki. Ciało 13-letniej Patrycji odnalezione w Piekarach Śląskich

Policja ze Śląska w środę 13 stycznia zwróciła się o pomoc w odnalezieniu 13-letniej Patrycji z Bytomia. Nastolatka ostatni raz była widziana w Piekarach Śląskich dzień wcześniej, we wtorek 12 stycznia, w Piekarach Śląskich około godziny 18. 13-latka pokłóciła się ze znajomym i pobiegła w kierunku ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich. Od tamtego momentu nastolatka nie skontaktowała się z rodziną, nie wróciła do domu. Ruszyły poszukiwania, w których udział brali policjanci z Piekar Śląskich, Bytomia, Knurowa i z KWP, a także rodzina i znajomi.

Piekary Śląskie. Odnaleziono ciało zaginionej 13-letniej Patrycji

O tragicznym finale poszukiwań policja poinformowała w środę przed godz. 18. Po kilkunastu godzinach od zgłoszenia zaginięcia, ciało poszukiwanej 13-letniej Patrycji znaleziono na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich. Policja wskazuje, że według funkcjonariuszy, istnieje podejrzenie, że do śmierci nastolatki doszło w wyniku przestępstwa.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, trwa zabezpieczanie dowodów i ustalanie świadków oraz okoliczności tej tragedii.

Nieoficjalnie: Patrycja została zamordowana

RMF FM informuje nieoficjalnie, że 13-latka została zamordowana. Podejrzanym jest 15-latek. Chłopak miał wskazać policji miejsce ukrycia zwłok. Początkowo utrzymywał, że jego koleżankę zaatakował nieznany mężczyzna. Później miał przyznać, że to on dopuścił się zbrodni, a powodem miało być to, że 13-latka jest w ciąży.

Śląska policja informowała na razie jedynie o „podejrzeniu, że doszło do przestępstwa” .

twitter