Śląsk. 15-latek miał zabić 13-latkę, bo była z nim w ciąży. Biedroń reaguje

13-letnia Patrycja z Bytomia po raz ostatni była widziana w we wtorek 12 stycznia w Piekarach Śląskich. Lokalna policja informowała, że nastolatka pokłóciła się ze swoim znajomym i uciekła w stronę ulicy Bytomskiej. Zaniepokojeni brakiem kontaktu z córką rodzice zgłosili zaginięcie. W akcję poszukiwawczą zaangażowali się nie tylko krewni i przyjaciele Patrycji, ale również kilkudziesięciu funkcjonariuszy z Piekar, Bytomia, Knurowa i komendy wojewódzkiej w Katowicach.

Sprawca będzie odpowiadał jako nieletni

Kilkanaście godzin temu śląska policja przekazała tragiczne wieści. Przykryte kartonem ciało 13-latki znaleziono na terenie nieużytków w Piekarach Śląskich. Według dziennikarzy RMF FM miejsce to miał wskazać 15-letni znajomy nastolatki, który wcześniej był z nią w tej okolicy. Początkowo tłumaczył, że doszło do awantury z innym mężczyzną. Zapewniał, że nie brał w niej udziału i uciekł kilka minut później. Kilka godzin później miał zmienić wersję wydarzeń i przyznać, że to on zabił Patrycję, ponieważ była z nim w ciąży. Nastolatek został zatrzymany i spędził noc w policyjnej izbie dziecka. Obecnie śledczy wyjaśniają okoliczności sprawy m.in. przeglądają nagrania z kamer w pobliżu miejsca odnalezienia ciała. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, Patrycja miała liczne rany kłute klatki piersiowej oraz szyi.

facebook

RMF FM podkreśliło, że nastolatek będzie odpowiadał przed sądem jak nieletni, ponieważ skończył 15 lat dzień po tym, jak doszło do zbrodni. Zgodnie z ogólnymi zasadami Kodeksu karnego, za przestępstwo nie odpowiada osoba, która nie ukończyła 17. roku życia, ale w wyjątkowych sytuacjach - np. zbrodni zabójstwa, gwałtu zbiorowego lub porwania - do odpowiedzialności karnej może być pociągnięty już 15-latek.



Biedroń o braku edukacji seksualnej

Tragiczne wydarzenia ze Śląska skomentował Robert Biedroń. Europoseł wspomniał o braku odpowiedniej edukacji seksualnej w Polsce, która w konsekwencji może prowadzić do tego typu wydarzeń.

twitterCzytaj też:

Rząd poluzuje obostrzenia? Prof. Horban mówił o warunkach