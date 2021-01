Chcesz zarejestrować się na szczepienie? Formularz na stronie rządowej odsyłał do tajemniczej „Natalii”

O błędzie napisał na Twitterze Piotr Sokołowski, zamieszczając screenshoty strony internetowej pacjent.gov.pl, które udało się zrobić także nam (zamieszczamy je poniżej).

Na rządowej stronie pod wytycznymi dotyczącymi „zgłoszenia chęci zaszczepienia się” znalazła się informacja, że w tym celu należy wejść na formularz pod podanym tam linkiem. Odniesienie to jednak zupełnie nie działało, a błąd nie był spowodowany tym, że szczepienia ruszają dopiero w piątek. Po kliknięciu we wskazane miejsce, zamiast do formularza online, link przenosił do pliku na dysku lokalnym komputera użytkownika o imieniu „Natalia”.

Po tym, jak internauci zwrócili uwagę na ewidentny błąd na stronie internetowej portalu rządowego, strona została całkowicie przebudowana, a link zniknął.

