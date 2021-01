Miał być powrót na ring, jest więzienie. Krzysztof „Diablo” Włodarczyk za kratkami

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk to polski bokser, który w tym roku skończy 40 lat. W trakcie kariery zdobył tytuł mistrza świata organizacji WBC i mistrza świata federacji IBF w kategorii junior, wielokrotnie zdobywał też tytuły w Polsce. Ostatni raz Włodarczyk wchodził na ring w listopadzie 2019 roku, później powrót utrudniały mu problemy zdrowotne.

Wiele wskazywało na to, że Włodarczyk może wrócić do walk w 2021 roku, jednak jak opisuje „Super Express” trzeba będzie na to poczekać.

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk w więzieniu

„Super Express” ustalił, że Włodarczyk musi wszystkie plany odłożyć na bok. Pięściarz trafił do więzienia. „Włodarczyk został skazany za jazdę bez prawa jazdy na pięć miesięcy i właśnie rozpoczął odsiadkę” – opisuje gazeta. „SE” wskazuje jedynie, że Włodarczyk wyrok odsiedzi w Warszawie.

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk ma wyjść z więzienia w połowie czerwca tego roku. Dopiero wtedy można zacząć upatrywać jego powrotu na ring, co zdaniem „SE” nastąpi najwcześniej pod koniec 2021 roku.