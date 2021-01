Ruszyła rejestracja na szczepienia. Dworczyk: Wyszedłem dziś z Kancelarii po godz. 3:00

– Dzisiaj z Kancelarii (Premiera – red.) wyszedłem po godzinie 3:00, część z nich (innych pracowników – red.) w ogóle nie wyszła. Owszem sprawdzaliśmy, jak działa system. Na początku był ogromny napór, wszystkimi kanałami. Po godzinie udało nam się nad tym zapanować. Po pierwsze dobra informacja jest taka, że jest gigantyczne zainteresowanie szczepieniami. A druga informacja jest taka, że mimo pojawiających się "korków", to system działa – przekazał, dodając, że w piątek o godz. 10:00 odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostanie omówiony dokładnie proces zapisu.

Jak wyjaśnił Dworczyk, pacjent, który się zarejestrował, na dzień przed szczepieniem otrzymała powiadomienie SMS, że powinien zgłosić się do punktu szczepień. Tam zostanie zbadany, zaszczepiony i ustalony zostanie z nim termin kolejnego szczepienia. – Zgłoszenie polega na tym, że deklarujemy gotowość do zaszczepienia poprzez kanał internetowy i to spowoduje, że kiedy przyjdzie czas mojej grupy wiekowej, to otrzymamy informację zwrotną od systemu i te osoby będą miały więcej możliwości wyboru dat – doprecyzował.

– Przez tydzień będą się mogły zapisywać głównie osoby po 80. roku życia. Od 22 stycznia rozpoczyna się czas rejestracji seniorów powyżej 70. roku życia. A 25 stycznia rusza rejestracja kolejnej grupy – wyjaśnił. Dodał przy tym też, że gdyby seniorzy nie byli tak chętni do rejestracji, jak to deklarują badania, szybciej otwarte zostaną zapisy dla kolejnej grupy.

