Iwona Hartwich zwróciła się do Agaty Kornhauser-Dudy. „Gdzie jest pani prezydentowa?”

Uruchomiona 15 stycznia rejestracja na szczepienia dotyczy osób powyżej 80. roku życia. Krótko po seniorach z tej grupy zostaną zaszczepione również osoby mające 70 lat i więcej oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej. Iwona Hartwich zaapelowała o to, by do grupy pierwszej włączyć również osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Iwona Hartwich: Gdzie jest pani prezydentowa?

– Osoby z niepełnosprawnością od miesięcy przebywają w domach. Mają zero wsparcia ze strony państwa. Apelujemy do rządu, aby jak najszybciej zajął się tą grupą. Oczywiście mówimy o osobach, które nie mają przeciwwskazań i które chcą się szczepić – powiedziała posłanka KO w Sejmie dodając, że jej postulat popierają immunolodzy oraz eksperci ds. walki z koronawirusem.

twitter

Hartwich, która wychowuje syna z niepełnosprawnością i była twarzą protestów opiekunów takich osób w Sejmie podkreśliła, z jakimi problemami zmagają się one na co dzień. – Osoby z niepełnosprawnością mają obniżoną odporność, różne schorzenia układu krążeniowo-oddechowego, niewydolność nerek, są po przeszczepach. Przez trudności poznawcze mają obniżoną zdolność do dbania o higienę. Z przyczyn zdrowotnych nie mogą również nosić masek – wskazywała dodając, że osoby z niepełnosprawnościami mają również obecnie utrudniony dostęp do lekarzy, badań czy fizjoterapii.

Towarzysząca jej Iwona Kozłowska zwróciła się z kolei do Andrzeja Dudy. – Może pan prezydent przypomni sobie o osobach niepełnosprawnych, bo wielokrotnie zapewniał, że te osoby są w centrum jego zainteresowania – stwierdziła. Wówczas Hartwich postanowiła wspomnieć o Agacie Kornhauser-Dudzie. – Gdzie jest pani prezydentowa? Prezydentowa, która odbiera medale za rzekomą działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami? Więc z tego miejsca apeluję również do pani prezydentowej, żeby zajęła się tym problemem – przekazała.

Czytaj też:

Donald Tusk kpi z „narodowych” projektów, ale... kibicuje PiS w walce z pandemią. „Nie jestem hipokrytą”