Łódź. Matka miała pobić 2-letniego syna. Zdjęcie trafiło do sieci

Do zdarzenia doszło w sobotę 16 stycznia, kiedy to łódzka policja otrzymała zgłoszenie o pobiciu małego dziecka. – W tej sprawie zadzwoniła zaniepokojona kobieta, która zauważyła post na jednym z portali społecznościowych, a na nim zdjęcie pobitego dziecka i treść sugerującą, że sprawczynią tego pobicia jest jego matka – powiedziała w rozmowie z „Faktem” Sobieraj z łódzkiej komendy wojewódzkiej.

Łódź. Zatrzymano matkę 2-latka

Funkcjonariusze ustalili, gdzie przebywa kobieta i pojechali do jej mieszkania. Tam okazało się, że 2-latek ma wyraźne ślady pobicia, przez co konieczne okazało się przewiezienie go do szpitala. – Kobieta została zatrzymana. Ponadto policjanci przesłali dokumentację do sądu rodzinnego celem ustalenia opieki nad dzieckiem – wyjaśniła Sobieraj.

W serwisie pomagam.pl ruszyła już zbiórka pieniędzy dla 2-latka. Jej organizatorka chce zebrać środki, z których zostaną kupione meble lub ubrania dla chłopca. „Zbiórka ma na celu pomóc najbliższej rodzinie oraz by mały miał kolorowy pokój i jakieś fajne prezenty, które przytłumią ból choć na chwilę” – przekazano w opisie. Jak dodano, chłopiec we wtorek 19 stycznia będzie obchodził drugie urodziny.

