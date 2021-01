Macierewicz skomentował zatrzymanie Nawalnego. Wspomniał o „zbrodni smoleńskiej”

Przypomnijmy, Aleksiej Nawalny w niedzielę wieczorem leciał do Moskwy z Berlina, gdzie przez kilka ostatnich miesięcy wracał do zdrowia po sierpniowej próbie otrucia go nowiczokiem. Opozycjonistę zatrzymano tuż po lądowaniu na lotnisku Szeremetiewo, a następnie przewieziono do leżących nieopodal stolicy Rosji Chimek.

Zatrzymanie Nawalnego skomentował na Twitterze Antoni Macierewicz. Jego zdaniem zarówno niedzielne zajście na lotnisku jak i wcześniejsza próba otrucia opozycjonisty „przypominają, kto rządzi Rosją” . „Niech pamiętają o tym wszyscy, którzy zamykają oczy na prawdę o zbrodni smoleńskiej” - dodał.

Aleksiej Nawalny spędził noc w areszcie

O tym, że Nawalny spędził noc w areszcie, poinformowała w poniedziałek na Twitterze jego rzeczniczka Kira Jarmysz. Z jej relacji wynika, że o widzenei z opozycjonistą zabiega prawniczka Olka Michaiłowa, której mimo dostarczenia legitymacji i dowodu osobistego odmówiono spotkania z Nawalnym. „Nie podano żadnych wyjaśnień” – przekazała Jarmysz.

