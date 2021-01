22-latka z Katowic wybrana Miss Polski 2020. „Moją największą pasją jest jazda konna”

Finałową galę, która odbyła się w niedzielę 17 stycznia poprowadzili Krzysztof Ibisz oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Agnieszka Hyży. O tytuł najpiękniejszej Polki rywalizowały 23 kandydatki – 12 finalistek wybranych przez jury konkursu oraz 11, które zdobyły największą ilość głosów w plebiscycie internetowym. Tegoroczna edycja plebiscytu była zupełnie inna niż w poprzednich latach – odbyła się bez udziału publiczności.

Finalistki konkursu zaprezentowały się na początku w casualowej kolekcji Violi Piekut. Następnie pokazały się w sportowej odzieży termicznej, a także w kreacjach od Simony Nikołajewskiej. Na scenie wystąpili m.in. Paweł Domagała, Anna Wyszkoni oraz Monika Lewczuk. Nową Miss Polski została Anna Maria Jaromin. Tytuł I Wicemiss Polski 2020 przypadł Natalii Balickiej a II wicemiss Wiktorii Ciochanowskiej. Tytułem III Wicemiss Polski 2020 wyróżniono Dominikę Wójcik a IV wicemiss Sandrę Naum.

Anna Maria Jaromin – kim jest?

Anna Maria Jaromin ma 22 lata i pochodzi z Katowic. – Studiuję bezpieczeństwo wewnętrzne. Wybrałam specjalizację: psychokryminalistyka. Moją największą pasją jest jazda konna, którą trenuję od około 12 lat. W 2015 roku wygrałam Mistrzostwa Polski Amazonek w Damskim Siodle w ujeżdżeniu w kategorii mała runda. W przyszłości chciałbym połączyć moje studia oraz pasję i pracować w policji konnej, a moim największym marzeniem jest napisanie książki – mówiła przed rozpoczęciem konkursu.

W wieku 17 lat zwyciężyła w finale Queen of Poland 2016, a następnie w międzynarodowym finale Princess of the World 2016 w Niemczech. W 2018 wywalczyła koronę Miss Beskidów, a rok później znalazła się wśród finalistek Miss Globe 2019.

