Nagłe oddelegowanie warszawskich prokuratorów. „Ja tu widzę też chęć dania nauczki”

Sprawa dotyczy m.in. zasiadających w zarządzie Stowarzyszenia Lex Super Omnia prokuratorów Katarzyny Kwiatkowskiej oraz Jarosława Onyszczuka. Oboje krytykowali zmiany, które obóz rządzący wprowadził w wymiarze sprawiedliwości. Prokurator Kwiatkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga została oddelegowana do „rejonu” w Golubiu Dobrzyniu (ok. 180 km od Warszawy), a prokurator Onyszczuk został przeniesiony z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów do Lidzbarka Warmińskiego (ok. 260 km od miejsca zamieszkania).

Nagłe oddelegowanie warszawskich prokuratorów. Prok. Wrzosek komentuje



Z kolei prokurator Ewa Wrzosek została oddelegowana z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów do „rejonu” w Śremie, ok. 310 km od stolicy. – Do tej pory jestem w szoku, odkąd odebrałam tę decyzję o delegacji. Przecież pojutrze mam zacząć pracę o ponad 300 km od mojego domu, a nie wiem nawet, gdzie będę mieszkać – komentowała w rozmowie z Onetem i dodała, że decyzję o delegowaniu „podpisał osobiście Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski”.

Ja tu widzę też chęć dania nauczki mnie osobiście, za to, że „ośmieliłam się" wszcząć śledztwo w sprawie prób organizacji wyborów korespondencyjnych. Żadnych merytorycznych powodów delegowania mnie do odległej jednostki nie jestem w stanie wskazać – kontynuowała Ewa Wrzosek.

Prokurator zaznaczyła, że PR Warszawa Mokotów jest „jedną z najbardziej obłożonych sprawami w kraju”, a także występują w niej „jedne z największych braków kadrowych”. Z ustaleń Onetu wynika, że oddelegowanych do pracy w oddalonych od miejsca zamieszkania placówkach, zostało sześciu prokuratorów, w tym pięciu, którzy należą do Lex Super Omnia.

Przeniesienia prokuratorów. Komentarz Prokuratury Krajowej



Prokuratura Krajowa odniosła się do sprawy w komunikacie, który został wysłany do redakcji portalu Onet. Z dokumentu wynika, że kierownictwo PK zdecydowało „o wzmocnieniu jednostek prokuratury, które w największym stopniu zostały dotknięte problemami kadrowymi wynikającymi z trwającej pandemii COVID-19”. W tym kontekście Prokuratura Krajowa powołała się na wyniki cyklicznego audytu.

