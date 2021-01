Kurski skrytykował telewizję Polsat. Ostra odpowiedź Gawryluk

Niedługo mija pięć lat od kiedy Jacek Kurski objął stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Z tej okazji udzielił wywiadu tygodnikowi „Sieci”, w którym mówił m.in. o kondycji polskich mediów. Pochwalił też „Wiadomości” TVP oraz TVP Info „za to, że nie boją się mówić prawdy”. Szef TVP nie szczędził ostrych słów pod adresem konkurencji.

Polsat News uprawia dziennikarstwo centrystyczne wobec jednego tylko ośrodka w obrębie Zjednoczonej Prawicy. Pozostali, w tym premier Jarosław Kaczyński, są tam wściekle zwalczani. Nawet ten niewielki element pewnego umiarkowania jest możliwy tylko tak długo, jak istnieje obecny kształt TVP i jak długo rządzi Zjednoczona Prawica – stwierdził Jacek Kurski.

– Dzień po politycznej zmianie cały ten nowy, i tak niewielki, zaciąg Polsatu zostanie pognany, wróci stare i znowu nie odróżnimy Polsat News od TVN 24. Dla każdego, kto zachował zdolność analizy, to jest jasne jak słońce – dodał.

Gawryluk: Nie dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań, zwłaszcza politycznych

Jackowi Kurskiemu odpowiedziała Dorota Gawryluk, dyrektor pionu informacji i publicystyki w Telewizji Polsat. – Tę wypowiedź traktuję jako polityczną. Każdy ma prawo do swojej opinii. Nie dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań, zwłaszcza politycznych – stwierdziła w rozmowie z Wirtualnymi Mediami. Dziennikarka zaznaczyła, że bardzo trudno jest tworzyć taką telewizję, która będzie pasować wszystkim. – Gdybym chciała dogadzać osobom, które mają różne opinie na temat tego, co robimy, nigdy byśmy tego nie zrobili i nie bylibyśmy w miejscu, w którym teraz jesteśmy. Robimy swoje, nie oglądamy się na krytykę – podkreśliła.

Czytaj też:

„New York Times” chwali Polskę? Zaskakujący materiał „Wiadomości” TVP