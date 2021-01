Sondaż. Który polityk cieszy się największym zaufaniem Polaków?

IBRiS na zlecenie portalu Onet.pl postanowił sprawdzić, który polityk cieszy się największym zaufaniem Polaków, Pierwsze miejsce w zestawieniu zdobył Mateusz Morawiecki. Zaufanie do premiera zadeklarowało 43,7 proc. Na kolejnej pozycji uplasował się Szymon Hołownia z wynikiem 43,3 proc. głosów. Założyciel ruchu Polska 2050 wyprzedził prezydenta Andrzeja Dudę, któremu ufa 41,9 proc. ankietowanych. Kolejne miejsca zajęli Rafał Trzaskowski (36,1 proc.), Jarosław Kaczyński (31,7 proc.) i Władysław Kosniak-Kamysz (30,8 proc.). Zaufanie do Adama Niedzielskiego zadeklarowało 30,2 proc. badanych a do Donalda Tuska 28,7 proc. Pierwszą „dziesiątkę” zamykają Tomasz Grodzki (22,4 proc.) oraz Jacek Sasin (19,2 proc.).

Sondaż. Którzy politycy nie wzbudzają zaufania Polaków?

Ranking nieufności otwierają Zbigniew Ziobro z wynikiem 61,7 proc. oraz Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 57,5 proc. ankietowanych. Tuż za prezesem PiS uplasował się Donald Tusk z wynikiem 53,8 proc. Sporą nieufność wzbudzają również Jacek Sasin - 56,6 proc oraz Krzysztof Bosak - 54,3 proc. Kolejne miejsca w zestawieniu polityków, którym najmniej ufają Polacy zajęli: Borys Budka (49,1 proc.), Andrzej Duda (47,5 proc.) Mateusz Morawiecki (47,8 proc.) Rafał Trzaskowski (45,6 proc.). Dziesiąte miejsca zajął marszałek Senatu Tomasz Grodzki, któremu nie ufa 43,2 proc. respondentów.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało przeprowadzone 13-14.01.2021 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Badana próba wyniosła 1100 osób.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Kosiniak-Kamysz i Hołownia nie chcą rozmawiać z szefem PO, Budka to „przejściowy przewodniczący”