Uwodziła mężczyzn, a później ich okradała. Zatrzymano mieszkankę Warszawy

Z ustaleń policjantów wynika, że 40-latka z Warszawy regularnie korzystała z portali randkowych. Tam najczęściej nawiązywała kontakt z żonatymi mężczyznami, którzy według niej mieli powód, by ukrywać relację w tajemnicy. Następnie ich uwodziła na tyle, że ci zaczynali wręczać prezenty. Gdy drobne upominki przestały jej wystarczać, postanowiła okradać swoje ofiary.

Usypiała mężczyzn. Później zabierała im kosztowności

Kobieta podczas spotkań dosypywała do napojów lub jedzenia środki nasenne, a gdy jej kochankowie zasypiali, zabierała im biżuterię, gotówkę, zegarki oraz karty płatnicze, z których wypłacała pieniądze. Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z ofiar zgłosiła sprawę na policję.

Funkcjonariusze szybko odkryli, że podejrzana zapraszała poznanych na portalach randkowych mężczyzn do swojego mieszkania. Tam prawdopodobnie wcześniej podawała swojemu kilkunastoletniemu synowi marihuanę i grzybki halucynogenne, by ograniczyć jego świadomość. Po zebraniu dowodów mundurowi zatrzymali 40-latkę, która nie przyznaje się do winy.

Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży, przywłaszczenia oraz podawania środków odurzających małoletniemu. Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, a za zarzucane jej czyny grozi nawet osiem lat więzienia. Syn 40-latki trafił z kolei pod opiekę ojca, a jego przyszłością zajmie się sąd rodzinny.

