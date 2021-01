Wielka niespodzianka dla uczniów! Agata Kornhauser-Duda współprowadziła wyjątkową lekcję

– Po dłuższej przerwie przyszliście dziś do szkoły i jest to doskonały moment, żeby przypomnieć sobie podstawowe zasady uczestnictwa w ruchu drogowym – powiedziała Agata Kornhauser-Duda w pierwszym dniu po powrocie do nauczania stacjonarnego dzieci klas 1-3 szkół podstawowych. – Każdy z was musiał dotrzeć dziś do szkoły czy to pieszo, czy jadąc z rodzicami samochodem, czy korzystając np. z autobusu. Większość z was, podstawowe zasady pewnie doskonale zna, ale dziś jest to bardzo dobry moment, żeby je powtórzyć – stwierdziła pierwsza dama, rozpoczynając lekcję.

Jak poinformowano na oficjalnej stronie prezydenta, w interaktywnych zajęciach uczestniczyli uczniowie pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie w ramach projektu Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. Podczas zajęć zostały omówione m.in. zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, a także przemieszczania się rowerem. Przypomniano również numery telefonów alarmowych.

Jestem pod ogromnym wrażeniem waszej wiedzy. Jesteście odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego i wszystkie wasze odpowiedzi oceniam celująco. Brawa dla was – stwierdziła pierwsza dama, gratulując uczniom.

