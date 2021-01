Zaginął 13-letni Kuba. Policja prosi o pomoc

Z informacji przekazanych przez policję wynika, że Kuba Janiszewski mieszkający na co dzień w Płocku w poniedziałek 18 stycznia wyszedł z ostatniego miejsca, w którym przebywał i już do niego nie wrócił. Chłopiec nie nawiązał do tej pory kontaktu z rodziną.

We wtorek 13-latek był widziany na ulicach Płocka, ale świadek poinformował policję o tym fakcie dopiero po kilku godzinach, przez co policjantom nie udało się zlokalizować chłopca. „Apelujemy aby niezwłocznie informować o wszelkich sygnałach, które pomogą w ustaleniu miejsca przebywania zaginionego nastolatka. Policjanci sprawdzili już kilkanaście miejsc możliwego przebywania chłopca, rozpytują kolejnych świadków” – przekazali.

Kuba Janiszewski zaginął. Rysopis 13-latka

Kuba Janiszewski ma około 155 cm wzrostu, krótkie blond włosy i jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia był ubrany w kurtkę z ortalionu w kolorze ciemnej zieleni, granatowe spodnie dresowe, jasną bluzę z kapturem oraz czarne buty sportowe.

Ktokolwiek widział zaginionego nastolatka lub zna miejsce jego pobytu, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Płocku pod numerami tel.: 47 70 516 00 lub 47 70 516 01 i pod numerem alarmowym 112.

