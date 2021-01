Dzień Dziadka 2021 – data. Jak obchodzimy to święto w Polsce?

Dzień Dziadka w Polsce

Dzień Dziadka to święto, które do Polski przywędrowało najprawdopodobniej z Ameryki w latach 80. XX wieku, po czym stopniowo stawało się coraz popularniejsze. Data jego obchodzenia jest jednak charakterystyczna dla naszego kraju, ponieważ mieszkańcy innych państw świętują je często we wrześniu lub październiku.

Dzień Dziadka – data

Dzień Dziadka obchodzony jest w Polsce dzień po Dniu Babci, czyli 22 stycznia każdego roku. W 2021 roku święto wypada w piątek.

Dzień Babci i Dzień Dziadka – kiedy obchodzone są w innych krajach?

W wielu krajach europejskich babcie i dziadkowie również mają swoje święta, chociaż mogą być one celebrowane w bardzo różny sposób i w różnych miesiącach. Przykładowo w Rosji Dzień Babci i Dziadka jest świętowany dopiero od 2009 roku. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych świętem seniorów jest Narodowy Dzień Dziadków, który został oficjalnie zatwierdzony przez prezydenta oraz Kongres. Obchodzony od 1978 roku zawsze w pierwszą niedzielę po święcie pracy, przypadającym na pierwszy poniedziałek września. Symbolem tego dnia jest niezapominajka, a dla uhonorowania babć i dziadków stworzono nawet specjalny hymn.

Polskie zwyczaje związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka

W Polsce Dzień Babci i Dzień Dziadka są obchodzone także w sposób szczególny. Zazwyczaj w szkołach odbywają się specjalne akademie, podczas których dzieci prezentują swoje zdolności, recytują wiersze, śpiewają piosenki, tańczą i wystawiają przedstawienia, ku czci swoich babci i dziadków. Często w ramach święta wręcza się starszym prezenty, laurki czy kwiaty.

