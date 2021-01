Ostra wymiana zdań w „Kropce nad i”. Zybertowicz: Przepraszam pewną część widzów TVN

W środę 20 stycznia Joe Biden oficjalnie został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W „Kropce nad i” na antenie TVN24 o wyzwaniach, jakie stoją przed nowym przywódcą Stanów Zjednoczonych dyskutowali Andrzej Zybertowicz i Paweł Kowal. Według doradcy Andrzeja Dudy w 2008 roku takie same nadzieje jak z Joe Bidenem wiązano z Barackiem Obamą. – Czar nowego początku. Większość nadziei związanych z Obamą się nie spełniła. Ale jeśli te nadzieje sprowadzimy do odpowiednich formatów, to Biden stoi przed szansą wzmocnienia Ameryki, które to wzmocnienie jest potrzebne dla całego demokratycznego świata – stwierdził.

Kowal: Żyjemy w świecie, gdzie zginął prezydent w wyniku wścieklizny politycznej

– Joe Biden mówi to do Amerykanów, to jest jego podstawowe zadanie, ale mówi też faktycznie do świata, żeby przerwać ten łańcuch populizmu i budowania barier między ludźmi, które się pojawiają właściwie we wszystkich demokratycznych państwach, może w najmniejszych stopniu w Niemczech, ale tam też trochę – ocenił poseł Koalicji Obywatelskiej. – My żyjemy w świecie, gdzie dwa lata temu zginął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz na służbie, w wyniku wścieklizny politycznej. W Stanach Zjednoczonych cały świat patrzył zdumiony na to, co się działo ostatnio na Kapitolu i dziękował Bogu, że trafiło akurat na państwo, które jest bardzo mocne i ma mocne instytucje. To trzeba przerwać – podkreślił Paweł Kowal.

Zybertowicz do widzów TVN: Można ściszyć, to oszczędzi wam stresów

Po jego uwadze Zybertowicz powiedział, że „przeprasza pewną część widzów TVN, która bardzo alergicznie reaguje na wszelkie poglądy, które są niezgodne z ich schematami myślenia”. – Można ściszyć, to oszczędzi wam stresów. Rozmawiamy o tym, czy prezydentura daje szansę społeczeństwu amerykańskiemu wyjść z bardzo poważnych konfliktów i daje szansę USA na ponowne umocnienie swojego przywództwa, a Paweł Kowal nie może się powstrzymać i zaczyna wojenkę polityczną, przywołując tragedię sprzed dwóch lat w Gdańsku – zaznaczył. – Jeśli pani redaktor myśli, że Joe Biden będzie się interesował losem prokuratorów, którzy są zgodnie z prawem delegowani do nowych miejsc pracy, to się pani myli – dodał.

Zybertowicz o „bigosowaniu i wyprawie na polowanie”

Według doradcy polskiego prezydenta Andrzej Duda wykonał kawał dobrej roboty dla całej Europy. – Niedawno Radek Sikorski rozmawiał z byłym ambasadorem USA w Polsce Danielem Friedem. Próbował skłonić go do krytyki Andrzeja Dudy w stosunku do USA. Daniel Fried powiedział, że w odróżnieniu od wielu innych przywódców europejskich Andrzej Duda potrafił sobie radzić z tak trudną osobowością jak Donald Trump, przekonywał go, jak ważne jest NATO, że w interesie i USA, i Polski jest wspólna Europa i jak ważna jest niepodległość Ukrainy. Andrzej Duda wykonał kawał dobrej roboty dla całej Europy – komentował.

Monika Olejnik wspomniała, że dobre relacje łączyły także Bronisława Komorowskiego i Baracka Obamę. – To, że w Warszawie w roku 2016 odbył się szczyt NATO, jest zasługą Bronisława Komorowskiego. Tak, aktywnie się zaangażował. Natomiast co do relacji z Obamą, to przypomnijmy sobie opowiadania o bigosowaniu i wyprawie na polowanie – odparł Zybertowicz.

