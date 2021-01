Tragedia w poznańskim kościele. Ksiądz popełnił samobójstwo

Jak opowiada w rozmowie z „Głosem Wielkopolski” proboszcz parafii św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej w Poznaniu, ciało księdza znalazła jedna z parafianek. Ksiądz ten przyjechał do kościoła, by się wyspowiadać, następnie w przedsionku świątyni odebrał sobie życie.

Serwis wskazuje, że duchowny służył w innej parafii. Z parafią św. Michała Archanioła był jednak związany w przeszłości – służył w niej wcześniej jako wikariusz. Z informacji „Głosu Wielkopolski” wynika ponadto, że zmarły ksiądz miał problemy zdrowotne, a w ostatnim czasie miał zostać przeniesiony do innej świątyni.

„Nic na to nie wskazywało”

Proboszcz parafii, w której doszło do tragedii i który tuż przed śmiercią wyspowiadał zmarłego, jest wstrząśnięty sprawą i tłumaczy w rozmowie z serwisem, że nie zauważył, by duchowny nosił się z tak tragicznym zamiarem. „Podczas spowiedzi nie zapaliła mi się żadna lampka w głowie. Nic na to nie wskazywało” – mówi.

Informację o zdarzeniu potwierdza także policja, z którą skontaktował się lokalny serwis. Nieznane są jednak motywy zmarłego księdza.

