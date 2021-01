Clinton jak Korwin-Mikke. Były prezydent zasnął na zaprzysiężeniu Bidena

W środę 20 stycznia Joe Biden został oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na uroczystościach na Kapitolu po raz pierwszy w historii nie pojawił się ustępujący prezydent - Donald Trump. Nowemu przywódcy Stanów Zjednoczonych towarzyszyli za to inni byli prezydenci: Barack Obama oraz Bill Clinton, dla którego była to już szósta tego typu inauguracja. Niestety, 74-letni polityk zaliczył wpadkę. Do mediów społecznościowych trafiły zdjęcia, na których widać przysypiającego byłego prezydenta. Internauci od razu zaczęli dopytywać o stan zdrowia byłego przywódcy USA. Już kilka miesięcy temu zwrócono uwagę na wychudzoną sylwetkę Clintona, który pojawił się na pogrzebie Johna Lewisa.

Maciejewska do Korwina-Mikke: Sen to zdrowie

Sen zmorzył także Janusza Korwina-Mikke. Posłanka Lewicy Beata Maciejewska udostępniła w mediach społecznościowych zdjęcie polityka Konfederacji zrobione podczas drugiego dnia obrad Sejmu w ramach 25. posiedzenia. Na fotografii widać drzemiącego w najlepsze parlamentarzystę, który ma zamknięte oczy i głowę odchyloną do tyłu.

Nie był to pierwszy tego typu przypadek. 12 listopada 2019 media obiegło zdjęcie, na którym jeden z liderów Konfederacji miał przysnąć na chwilę w trakcie przemówienia swojego partyjnego kolegi Roberta Winnickiego. W rozmowie z „Super Expressem” Janusz Korwin-Mikke podkreślił, że wcale nie zasnął na posiedzeniu Sejmu. – Ja nie spałem. Ja myślałem! Zawsze lepiej mi się słuchało z zamkniętymi oczami – wyjaśnił. Kilka lat wcześniej podejrzewano, że polityk zasnął w trakcie przemowy ówczesnej włoskiej minister ds. rozwoju gospodarczego Federiki Guidi w Parlamencie Europejskim.

