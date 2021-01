To on tymczasowo zastąpi Gerogette Mosbacher. Kim jest Bix Aliu?

20 stycznia ze stanowiskiem ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce pożegnała się Georgette Mosbacher. Tymczasowym przedstawicielem USA w naszym kraju będzie Bix Aliu. Będzie on sprawował swoją funkcję do czasu nominacji oraz przyjazdu nowego dyplomaty, którego wybierze Joe Biden.

– Polska i USA wspólnie mogą osiągnąć jeszcze więcej niż do tej pory. Razem jesteśmy silniejsi, co dzisiaj jest szczególnie ważne. Polacy to niesamowity naród. Historia tak wiele razy wystawiła go na próbę, ale Polacy nigdy się nie poddali i nie stracili nadziei – powiedział tymczasowy ambasador na specjalnym nagraniu przygotowanym przez placówkę dyplomatyczną w Polsce. – Z Polską łaczy mnie szczególna więź, która przekłada się na moje codzienne zaangażowanie na rzecz relacji obu państw – zapewnił.

Bix Aliu - kim jest?

Bix Aliu przyjechał do Warszawy w 2019 roku jako Zastępca Szefa Misji i był prawą ręką ambasador Georgette Mosbacher. Zajmował się m.in. projektem dotyczącym zniesienia wiz dla obywateli naszego kraju. Pracował już w tej placówce na stanowisku wicekonsula i zastępcy attache kulturalnego szesnaście lat temu. W przeszłości pełnił także funkcję Konsula Generalnego USA w Krakowie.

Posiada stopień magistra medycyny Uniwersytetu Medycznego w Kosowie oraz tytuł magistra Studiów Strategicznych Uniwersytetu Wojennego Armii USA. Swoją karierę w dyplomacji rozpoczął w Macedonii. Pracował również w placówkach ambasadach USA w Czarnogórze, Albanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Bix Aliu został odznaczony przez Departament Stanu siedmioma Najwyższymi Nagrodami Honorowymi oraz sześcioma Nagrodami za Szczególne Zasługi i Nagrodą dla Personelu Wyższego Szczebla.

Mówi biegle po albańsku, czarnogórsku, macedońsku, serbsku i polsku.

