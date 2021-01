„Papcio Chmiel” nie żyje. Henryk Jerzy Chmielewski stworzył „Tytusa, Romka i A'Tomka”

Z informacji przekazanej przez Kasińskiego za pośrednictwem Facebooka wynika, że słynny „Papcio Chmiel” zmarł 21 stycznia. Media społecznościowe obiegła grafika informująca o śmierci twórcy komiksu „Tytus, Romek i A'Tomek”.

Powstaniec i rysownik

Henryk Jerzy Chmielewski urodził się 7 czerwca 1923 r, w Warszawie. W stopniu starszego strzelca (ps. Jupiter) uczestniczył w Powstaniu Warszawskim, walczył w 7 Pułku Piechoty AK „Garłuch” . Po wojnie był artylerzystą w Wojsku Polskim. Do cywila przeszedł w 1947 r. Pracował jako rysownik, co przyniosło mu sławę. Zaczynał w „Świecie Przygód” i „Świecie Młodych” .

Grafik, szerzej znany jako „Papcio Chmiel” , stał się sławny dzięki serii komiksów „Tytus, Romek i A'Tomek” . Pierwszy komiks o przygodach uczłowieczonego szympansa Tytusa de Zoo i dwójki harcerzy ukazał się w 1957 r.

„Papcio Chmiel” jest kawalerem Orderu Uśmiechu. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” . W 2019 Chmielewski otrzymał z rąk Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

W latach 1949-1974 był żonaty z Anną z domu Śliwińską, z którą miał dwójkę dzieci. Jego syn, Artur Bartłomiej Chmielewski, jest pracownikiem Jet Propulsion Laboratory i w 2014 był menadżerem projektu Rosetta z ramienia NASA. Córka rysownika Monique Lehman podobnie jak on zajęła się pracą artystyczną. Wytwarza gobeliny.

Henryk Chmielewski dla „Wprost”

Przypominamy wywiad, który w 2014 przeprowadziła z „Papciem Chmielem” Magdalena Rigamonti. – Przeraża mnie to, że nie ma jedności. Nie ma konkretnego wroga, więc każdy go sobie wyszukuje, a to Kaczyńskiego, a to Tuska, a to Kościół, a to gejów – mówił wówczas Henryk Chmielewski.

