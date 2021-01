Warszawa. Wszedł do sklepu w godzinach dla seniorów i... pobił 70-latka

Do zdarzenia doszło w jednym z marketów przy ulicy Batorego na warszawskim Mokotowie w tzw. godzinach dla seniorów, czyli między godz. 10:00 a 12:00. Nieznany mężczyzna wszedł do sklepu bez maseczki, na co zwrócił mu uwagę 70-letni klient marketu. To tak wyprowadziło mężczyznę z równowagi, że uderzył 70-latka pięścią w twarz. Kiedy ten odpowiedział, że wezwie policję, sprawca kopnął go i zagroził, że jeśli to zrobi, to go znajdzie i zabije. Pokrzywdzony ma złamany nos – relacjonuje policja.

Policjanci zamieścili na swojej stronie wizerunek mężczyzny i proszą o pomoc w jego identyfikacji. Jak wynika z opisu, napastnik był dobrze zbudowany i wysoki. Dochodzenie dotyczy zmuszenia przemocą i groźbą bezprawną do odstąpienia od powiadomienia policji o uszkodzeniu ciała.

Apel policji

„Osoby, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat tożsamości podejrzanego mężczyzny lub jego obecnego miejsca pobytu, albo były świadkami tego zdarzenia, proszone są o kontakt osobisty, lub telefoniczny z policjantami z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu w siedzibie jednostki przy ul. Malczewskiego 3/5/7 na warszawskim Mokotowie. Informacje można przekazać, dzwoniąc na numery 47 72 392 50 lub 47 72 392 51 (czynne całą dobę) albo 47 72 392 28, lub w formie elektronicznej pisząc na adres: oficer.prasowy.krp2@ksp.policja.gov.pl” – głosi policyjny komunikat.

Czytaj też:

Zaginiona 13-latka z Chorzowa odnaleziona w Bytomiu! Pomogli internauci