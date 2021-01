„Mogłaby sobie pani darować takie uwagi”. Posłanka Lewicy kontra dziennikarz TVP Info

Henryk Jerzy Chmielewski, znany jako „Papcio Chmiel”, zmarł 21 stycznia. Informację o śmierci słynnego rysownika i powstańca jako pierwszy podał Piotr Kasiński – współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

W programie „Minęła 8” na antenie TVP Info politycy wspominali artystę. – To oczywiście wielka strata dla polskiej kultury, śmierć artysty, tego artysty o tak wspaniałym życiorysie – powiedziała Małgorzata Prokop-Paczkowska i złożyła kondolencje bliskim Henryka Jerzego Chmielewskiego.