Prezydent Duda: Policja działa profesjonalnie, nikt nie zginął podczas demonstracji

W rozmowie z TVN24 Andrzej Duda był pytany m.in. o działania policji podczas manifestacji organizowanych przez Strajk Kobiet przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Zdaniem prezydenta polska policja zachowuje się niezwykle profesjonalnie. – Policja jest po to, żeby utrzymać porządek. Jeżeli nie ma poszkodowanych, to znaczy, że działa wzorowo. Policja musi czasami działać w sposób stanowczy – powiedział. – Proszę zauważyć, że u nas nie ma przypadków, że ktokolwiek zginął – podkreślił. Andrzej Duda dodał, że reakcje policji francuskiej czy amerykańskiej są zazwyczaj bardzo stanowcze.

Duda: Nie powinno być tak, żeby dziecko było zamordowane poprzez aborcję

Komentując sam wyrok TK ws. aborcji prezydent powtórzył, ze jest przeciwnikiem aborcji eugenicznej. – Uważam, że nie powinno jej być. Uważam, że w sytuacji, gdy płód, dziecko jest dotknięte wadą, która powoduje jego niepełnosprawność, na przykład zespół Downa czy inną wadę, to nie powinno być tak, że może to dziecko być zamordowane poprzez aborcję. Jestem tego przeciwnikiem – podkreślił. – Ale nie jestem tylko Andrzejem Dudą, który ma swoje poglądy, ale dzisiaj jestem także prezydentem z wyboru polskiego społeczeństwa. Wystąpiłem z projektem, który nie jest w zgodzie z moimi osobistymi przekonaniami – dodał. Prezydent pytany o swój projekt, który wprowadza między innymi przesłankę umożliwiającą przerwanie ciąży w przypadku tak zwanych wad letalnych płodu odparł, że gospodarzem tego tematu jest w tej chwili Sejm i to posłowie podejmą decyzję.

