Jan Maria Rokita kandydatem na RPO? Politycy ocenili jego szanse

W jednym z wywiadów Andrzej Duda wspomniał o tym, że dobrym kandydatem na RPO mógłby być Jan Maria Rokita. Według Marka Sawickiego „widać wyraźnie, że w tej kwestii prezydent nie zgadza się ze Zjednoczoną Prawicą”. – Mówi, że Piotr Wawrzyk przepadnie i już niejako to uprzedzając proponuje Jana Rokitę. Uważam, że dobrym kandydatem jest Robert Gwiazdowski i tą kandydaturę jako PSL będziemy promować – tłumaczył były minister rolnictwa. – Jan Maria Rokita jaki jest każdy wie, uważam, że jest wielu lepszych fachowców, którzy mogą pełnić tą funkcję i nie trzeba reaktywować osoby, która sama odeszła z polityki – dodał w rozmowie z radiową Trójką.

Kierwiński: My nie szukamy osoby ze świata polityki

Według Marcina Kierwińskiego z KO „Andrzej Duda chce za wszelką cenę pokazać, że jest ważny w polityce, ale robi to w sposób karykaturalny”. - RPO szczególnie w czasach rządów PiS, który niszczy system prawny, jest kluczowy. Doceniając dorobek i walory intelektualne Rokity uważam, że Rudzińska-Bluszcz jest najwłaściwszą kandydaturą. Politycy opozycji i obóz władzy mają w tej kwestii zupełnie inne podejście. My nie szukamy osoby ze świata polityki tylko takiej, która będzie walczyła o prawa obywatelskie. Jan Maria Rokita nie zajmował się – z całym szacunkiem dla jego dorobku – prawami obywatelskimi – tłumaczył poseł KO.

Gdula: Rokita nie przełamie impasu, który mamy

– W tym momencie kandydaci są znani. PiS zgłosił Piotra Wawrzyka i jest to dobry wybór. Oczywiście, mogą być problemy w Senacie, ale liczę na to, że przynajmniej część senatorów uzna, że warto byłoby powołać RPO – stwierdził Radosław Fogiel. – Wierzę w zdolności przekonywania Piotra Wawrzyka, a jeśli nie, to cała procedura wyboru RPO ruszy po raz czwarty – ocenił rzecznik PiS. Polityk nie chciał skomentować ewentualnej kandydatury Jana Marii Rokity i podkreślił, że trzeba poczekać na wynik głosowania w Senacie.

Według Macieja Gduli z Lewicy „Jan Maria Rokita nie jest dobrym kandydatem, ponieważ jest byłym politykiem i w zasadzie nie wiadomo, jaki jest jego stosunek do rządów Prawa i Sprawiedliwości”. – On nie przełamie tego impasu, który mamy. Jeśli prezydent chciałby zaproponować kompromis, powinien poszukać innego kandydata - powiedział.

Błażej Spychalski zaznaczył, że we wspomnianym wywiadzie Andrzej Duda podkreślał, jak ważny jest wybór RPO, czego już dwukrotnie nie udało się zrobić w parlamencie. Rzecznik prezydenta podkreślił, że „wspomniał on o Janie Marii Rokicie właśnie w tym kontekście, że po raz kolejny może się nie udać wybrać następcy Adama Bodnara”.

Czytaj też:

Gowin o wyborze nowego RPO: Jeśli Senat odrzuci Wawrzyka, rozważymy kandydaturę Rokity