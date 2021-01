Czarzasty o działaniach rządu ws. szczepień: Rozum stanął w połowie

Włodzimierz Czarzasty pojawił się w poniedziałek na antenie Radia Zet, gdzie zapytano go o akcję szczepień. Polityk podkreślił, że nie zaszczepi się szybko, ponieważ „jak każdy uczciwy człowiek stoi w kolejce” . – Jakbym miał możliwość, to poza kolejką bym się nie zaszczepił. To jest kwestia elementarnej uczciwości, albo ktoś ją posiada albo nie – stwierdził.

Czarzasty o szczepieniach: Rozum stanął w połowie

Lider SLD odniósł się również do strategii władzy odnośnie dystrybucji szczepionek. – Rząd przewidział sytuację, że szczepionek będzie mniej, dlatego zostawił zapas na drugie szczepienie. To było roztropne – ocenił, przy okazji krytykując rząd za inne decyzje. – Rozum stanął w połowie. Jeżeli ktoś to wymyślił to powinien też wymyśleć, że jeżeli fabryka nie przywiezie szczepionek, to można szczepić rocznikami. Chaos jest naprawdę okrutny, ale ten chaos nie dotyka tylko Polski – dodał.

Kilka dni temu rząd ogłosił zmianę w strategii szczepień, dając pierwszeństwo osobom po 60. roku życia oraz tym z chorobami współtowarzyszącymi przed służbami mundurowymi oraz prokuratorami. Zdaniem Czarzastego uwzględnienie prokuratorów w pierwszej grupie było złym posunięciem. – Pchanie grup uprzywilejowanych tylko dlatego, że ktoś jest fajnym ministrem to chamstwo. To jest korupcja polityczna i zabezpieczenie własnego tyłka – przekonywał dodając, że po obecnym rządzie „nie spodziewa się niczego lepszego” .

Prokop-Paczkowska o masakrze chrześcijan. Lider SLD komentuje

Ostatnio głośno stało się o komentarzu Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej, która zamieściła wpis pod artykułem dotyczącym masakry 750 chrześcijan, do jakiej miało dojść przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w etiopskim Aksum. „A po co kościół katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń” – napisała, a o te kontrowersyjne słowa zapytano Czarzastego.

Lider SLD przekazał, że posłanka nie zostanie wykluczona z klubu Lewicy. Zarazem zaznaczył, że nie popiera tego typu komentarzy, a jej wypowiedź „nie była dobra ani mądra”. – Przeprosiła, klub też przeprosił. Temat uważam za zamknięty – stwierdził dodając, że Prokop-Paczkowska ma zostać ukarana przez prezydium klubu. – Nie jestem wyrywny do tego, że jak ktoś popełnia błąd, to trzeba zabić – zastrzegł.

