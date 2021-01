Horban: Dlaczego wszyscy przyczepili się do siłowni? Można ćwiczyć na dworze albo kupić hantle

Prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. walki z COVID-19 był pytany, czy mamy już czas na luzowanie obostrzeń. – Trudne pytanie, jeszcze trudniejsza odpowiedź. Jeszcze nie, ale już żeśmy zaczęliśmy. Puściliśmy łaskawie dzieci z klas 1-3. Wszyscy się na to zgodzili i czekamy, co dalej z tego wyniknie – przyznał Horban.

Profesor odniósł się do luzowania innych gałęzi gospodarki, zwłaszcza w kontekście popieranego przez wielu Polaków buntu przedsiębiorców. – Jeszcze poczekajmy, jeszcze się nie spieszmy, bo cały nasz wysiłek, potężny, przez rok czyniony, demolujący życie społeczne, może wziąć w łeb – ocenił.

„Najbezpieczniej zacząć od otwarcia szkół”

Horban podkreślił, że luzowanie obostrzeń najbardziej bezpieczne będzie, gdy zaczniemy od otwarcia szkół. – Szkoły dlatego, że dzieci nawet jeżeli chorują, to chorują w sposób łagodny – stwierdził ekspert. – Nauczyciel też jest w miarę zdrowy. To nie jest osobą 80-letnią – dodał.

Ekspert był też pytany co można otworzyć w dalszej kolejności. – Do restauracji też można by wrócić, bo jednak tam staruszkowie nie chodzą z reguły, ale to troszkę jeszcze – stwierdził. Wtedy prowadzący chcąc usystematyzować rozmowę dopytał: Czyli najpierw szkoły, restauracje, siłownie?

– Nie wiem, co się wszyscy do tych siłowni biednych przyczepili – odparł doradca premiera. – Jeżeli ktoś uprawia sport, to równie dobrze może uprawiać na świeżym powietrzu, kupić sobie do domu hantle za parę groszy i poćwiczyć. To jest tylko problem pieniędzy, które tracą siłownie. Ale jest jakiś program pomocy dla tych ludzi, olbrzymi – dodał.

Horban: Do czerwca powinno być zaszczepionych 70 proc. populacji UE

Na koniec profesor był pytany o jakaś optymistyczną zapowiedź. – Jeżeli uda nam się zaszczepić zdecydowaną większość osób powyżej 70+, to mamy wszelkie powody do tego, żeby zdecydowanie ograniczać wszystkie restrykcje, wszystkie obostrzenia. Bo ten główny powód zostanie zrealizowany. Znaczy oszczędzimy życie ludzkie – stwierdził. – Natomiast, jeżeli wierzyć optymistycznym, ale też realistycznym staraniom wszystkich, to do czerwca powinno być zaszczepionych 70 proc populacji obywateli Unii Europejskiej – dodał.

