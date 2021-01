Dworczyk: Jutrzejsza dostawa szczepionki Moderna do Polski została odwołana

– Dzisiaj rozpoczęły się szczepienia populacyjne seniorów powyżej 70 roku życia. Przez ostatnie dni apelowaliśmy, żeby seniorzy do rejestracji używali infolinii, SMS i strony internetowej, a nie udawali się osobiście do przychodni, bo rodzi to zagrożenia. Dzisiaj nie ma już kolejek przed przychodniami, seniorzy ze zrozumieniem podeszli do tych apeli i coraz więcej osób zgłasza chęć zaszczepienia się, zarejestrowania na szczepienie przez infolinię, wykorzystując stronę internetową czy system smsowy – przekazał pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Jednocześnie polityk poinformował, że do rządu dotarły informacje, że wtorkowa dostawa szczepionki Moderna została odwołana i przesunięta najwcześniej na najbliższy weekend. Polityk zapewnił jednak, że dzisiaj do godziny 12 szczepionki dojadą pod wszystkie adresy, które w tym tygodniu będą prowadziły szczepienia.

Dworczyk zaprasza opozycję na spotkanie do KPRM

Podczas wspólnego briefingu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i szefa KPRM obaj politycy apelowali, aby szczepienia przeciw COVID-19 zostały wyłączone poza spór polityczny.– Słyszymy że dzisiaj ma odbyć się cykl konferencji zorganizowanych przez polityków opozycji na temat programu szczepień. Chcieliśmy razem z Adamem Niedzielskim i z całym rządem zaapelować do wszystkich polityków w Polsce, żeby sprawę Narodowego Programu Szczepień wyjąć z bieżącej polityki. Jest to niezwykle ważny program z punktu widzenia całej Polski. Tu nie ma żadnych barw politycznych. Wszyscy powinniśmy zrobić ile możemy, żeby ten proces postępował w sposób zaplanowany, harmonijny i żeby nie straszyć Polaków, nie wprowadzać poczucia niepewności, bo to może się przełożyć na zniechęcenie do szczepień – mówił podczas konferencji prasowej Michał Dworczyk. W

związku z tym rząd zaproponował, aby we wtorek 26 stycznia o godzinie 9 odbyło się w KPRM spotkanie przedstawicieli wszystkich klubów parlamentarnych i sił politycznych, podczas którego zostaną omówione problemy wokół Narodowego Programu Szczepień.

twitterCzytaj też:

„Nie mamy już wolnych terminów”. Michał Dworczyk z ważnym apelem do seniorów