Szczerba i Joński posprzątają czyjś dom. „Na co dzień robimy porządki w ministerstwach”

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 29. Finał akcji przypada 31 stycznia. Jak co roku, wiele znanych osób, m.in. aktorów, polityków, celebrytów, oferuje na aukcjach przedmioty, które są związane ze szczególnymi momentami w ich karierze, osobiste spotkania w różnej formie, czy inne kojarzące się z nimi rzeczy. Wśród licytowanych przedmiotów jest na przykład replika samochodu Strażnika Teksasu ufundowana i stworzona przez fundację braci Collins przy udziale samego Chucka Norrisa.

Szczerba i Joński: Posprzątamy dom i opowiemy, jak dotarliśmy do umowy na respiratory

W charytatywną akcję zaangażowali się również Michał Szczerba i Dariusz Joński. Na aukcji w serwisie allegro posłowie Koalicji Obywatelskiej zaoferowali „wiosenne porządki”.

„ Na co dzień robimy porządki w ministerstwach i urzędach. Na tym się znamy bardzo dobrze. Postanowiliśmy w tym roku przekazać na aukcję, coś co jest nam naprawdę bliskie: siebie! ” – czytamy w opisie aukcji. „ Zrobimy dla Ciebie wiosenne porządki! To nie wspólna kawa czy zaproszenie na obiad, albo książka z autografem. Ale dzień ciężkiej pracy. Osiem godzin roboczych ” – precyzują.

Posłowie zobowiązują się, że w wybranym wiosennym dniu wolnym od obowiązków poselskich, przez 8 godzin będą robili porządki w mieszkaniu, domu i ogrodzie zwycięzcy aukcji. Zapewniają dojazd do dowolnego miejsca w Polsce.

„ Umyjemy okna, pomalujemy ściany, posprzątamy w garażu i magazynie. Zrobimy porządki w ogrodzie. Przypilnujemy dzieci, zaopiekujemy się seniorką lub seniorem i ugotujemy obiad ” – wymieniają. „ Opowiadając o naszych ulubionych książkach, odkurzymy Twoją biblioteczkę. Opowiemy o kulisach naszych kontroli poselskich. Zdradzimy nikomu nieznane informacje, jak dotarliśmy do legendarnej już umowy na respiratory! ” – dodają.

