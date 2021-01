Koszulka Lewandowskiego, kolacje z celebrytami czy pióra Pary Prezydenckiej. Oto licytacje na WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to nie tylko zbiórka do puszek, ale również szereg licytacji. Organizatorzy zadbali o to, by na Allegro pojawiły się oferty zarówno dla fanów sportu, jak i pasjonatów polityki czy świata kina. Nie zabrakło również nietypowych atrakcji, takich jak wyjazd na Zanzibar.

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na niedzielę 31 stycznia i to właśnie tego dnia będziemy mogli wesprzeć akcję wrzucając pieniądze bezpośrednio do puszek. Aukcje organizowane w serwisie Allegro ruszyły już jednak wcześniej, a część z nich skończy się dopiero w lutym. Fani sportu mogą wylicytować m.in. koszulkę Roberta Lewandowskiego lub udział w obozie treningowym jego żony. Na osoby interesujące się polityką czekają spotkania z Tomaszem Grodzkim czy Borysem Budką. WOŚP wspiera również Para Prezydencka, która przeznaczyła na aukcję pióra. Pióra od Pary Prezydenckiej



Metamorfoza z Ewą Chodakowską



Megafon Rafała Trzaskowskiego



Koszulka Roberta Lewandowskiego



Gotowanie z Adamem Bodnarem



Screenshot wpisu Krystyny Pawłowicz



Epizod w serialu



Spacer z Andrzejem Grabowskim



Obiad z Tomaszem Grodzkim



Wyjazd na Zanzibar



Możliwość nadania nazwy pociągu



Udział w obozie Anny Lewandowskiej



Spotkanie z rodziną Borysa Budki



Koncert Eweliny Lisowskiej Chuck Norris wspiera WOŚP Aktor znany w Polsce z serialu „Strażnik Teksasu” nagrał specjalne przesłanie dla WOŚP i samego Owsiaka, a zamieścili je na swoim Instagramie bracia Collins. - Hej Jurek i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Bracia Collins powiedzieli mi, ile robicie dla dzieciaków w Polsce od ponad 29 lat. Wow! Świetna robota! Robicie z całą organizacją świetną robotę. Bądźcie silni, nigdy się nie poddawajcie, i wiedzcie, że to, co robicie, jest bezcenne. Trzymajcie się i wszystkiego dobrego! Wasz przyjaciel, Chuck Norris - powiedział gwiazdor. Czytaj też:

